Başıboş köpeklerin kavgasını vatandaşlar ayırdı

Kayseri'nin Develi ilçesinde başıboş köpeklerin kavgasını ayırmak için vatandaşlar seferber oldu. O anlar kameralarca kaydedildi.

İlçe meydanında boğuşma sırasında yara alan köpeklerin seslerine dayanamayan vatandaşlar olaya müdahale etmek istedi. Elleri ile köpekleri ayırmaya çalışan vatandaşlar başarılı olamayınca sopalar ile köpekleri ayırmaya çalıştı. Uzun uğraşlar sonucu ayrılan köpekler daha sonra dağıldı. Yaşanan olay ise kameralara saniye saniye kaydedildi.