Basım Sanayi, Kayseri Üniversitesi'nin Etkinliğinde Buluştu

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Mustafa Çıkrıkcıoğlu Meslek Yüksekokulu tarafından “Basım Sanayi Kayseri Üniversitesi'nde Buluşuyor” konulu panel düzenlendi.

Düzenlenen etkinliğe, KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun, Mustafa Çıkrıkcıoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Hüseyin Benli, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Erol Sırıklı ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Firmaların stant açtığı panelin açılış konuşmasını yapan Mustafa Çıkrıkcıoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Hüseyin Benli, etkinlik hakkında bilgiler verdi.

Basım, yayım ve matbaa teknolojilerinin kullanım alanıyla ülkede önemli bir konumda yer aldığını belirten Doç. Dr. Benli, “Hayatımızın her anında kullandığımız matbaa teknolojilerinin gelişimi noktasında Türkiye'deki sektörlerin daha sağlam adımlar attığı görülmektedir” dedi.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ise konuşmasında, göreve geldiği günden bu yana misyon olarak üstlendikleri okul-sanayi işbirliğinin ilk meyvelerinin bu toplantı ile görülmekte olduğunu söyledi.

Rektör Karamustafa, “Biz Kayseri Üniversitesi olarak, Erciyes Üniversitesi gibi ülkemizin en köklü üniversitelerinin birinin bünyesinden, araştırma üniversitesinin bünyesinden çıkarak, yeni bir formatta, yeni bir yapıda, bölgemizin ve ülkemizin dinamiklerine katkı sağlayacak şekilde, daha ziyade uygulama odaklı bir üniversiteyiz. Bugün formatımıza baktığımızda Meslek Yüksekokulları, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, diğer açacağımız fakülteler ile okul-sanayi, üniversite-sanayi, eğitim ve iş dünyası işbirliğinin örnek uygulamalarını ve modellerini gerçekleştirecek yapıları oluşturacağız. Kayseri Üniversitesi bu misyon çerçevesinde uygulama ve proje odaklı bir üniversite, iş dünyası ile entegrasyonu geliştirecek bir üniversite ve bu bağlamda da nitelikli işgücü oluşturarak toplumun gelişmesine katkı sağlayacak bir üniversitedir” diye konuştu.

Matbaacılık, basım sektörünün, iş dünyasında her alanda yer aldığını belirten Rektör Karamustafa, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Matbaacılık, basım sektörü, sadece iş dünyasının değil, okullarda, eğitim kurumlarında ve birçok alanda bizim içimizde, hayatımızın bir parçasıdır. Bu sektörün gelişmesi kesinlikle teknoloji ile bağlantılıdır. Teknolojik gelişmeleri takip edemezseniz, teknolojideki bu sektörle ilişkili gelişmelerden haberdar değilseniz, bu sektörü destekleyecek teknolojik gelişimlere sahip değilseniz, elbette ki, bu sektörün gelişmesi de kısıtlı olacaktır. O yüzden bir ülkenin ileriye gitmesinde, yazılı kültürünün gelişmesinde, işletmelerin rekabet gücünün oluşmasında, matbaacılık sektörünün, basım sektörünün katkısı, rolü, liderliği hiçbir zaman göz ardı edilmemelidir. Bugün pazarlama alanında, tanıtım, tutundurma faaliyetlerinde, reklamcılık çalışmalarında ve işletmelerin rekabet gücünü artırmada matbaacılık sektörünün önemliliği ön plandadır. Eğitim kurumlarının gelişmesinde, ileriye gitmesinde, yine bu sektörün rolü ön plandadır. 21. yüzyılla beraber gelişen bilgi teknolojilerine bağlı olarak sektörün de format değiştirdiğini gözlemliyoruz. Ülkemizde bu sektörün rekabet gücünün artmasında ve bu sektörün artan rekabet gücünün diğer sektörlere yansımasında, matbaacılık sektörünü destekleyen teknolojiyi geliştiren sektörlerin gelişmesi de son derece önemlidir.”