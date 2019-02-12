Başkan Adayı Yalçın KGC'yi ziyaret etti

Cumhur İttifakı Talas Belediye Başkan Adayı Mustafa Yalçın, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni (KGC) ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren KGC Başkanı Veli Altınkaya Talas'ın Kayseri ve Tğrkiye'nin önemli ilçelerinden biri olduğunu ifade ederek; “Kayseri'de seçim süreci sükunet içerisinde geçiyor. Kayseri, diğer şehirlerle mukayese edildiğinde daha sakin, adayların daha sükunet içerisinde hareket ettiğini görüyorum. Bu manada Talas ilçemiz de seçimin sükunet içerisinde geçtiği ilçelerimizden birisi. 2000-2001 yıllarında Talas'ın nüfusu yaklaşık 40 bin gibi, son TÜİK verilerine göre 2018 yılı nüfusu 160 bini buldu. Bu manada Kayseri'nin en hızlı gelişen ilçesi, Türkiye ortalamasının çok üzerinde gelişen önemli ilçelerimizden bir tanesi Talas. Cumhur İttifakı Adayı Mustafa Yalçın'ı da KASKİ Genel Müdürlüğü ve Mehmet Özhaseki ve Mustafa Çelik başkanlığında genel sekreter olarak çalışmalarından tanıyoruz. Kendisi devlet görevi olarak Van'da yaklaşık 2 buçuk yıl kayyum genel sekreter olarak çalıştı. Kendisine başarılar diliyorum” diye konuştu.

Cumhur İttifakı Adayı Mustafa Yalçın da seçim süreci boyunca kentte görev yapan basın mensuplarına başarılar dileyerek; “Belediyecilikte 24. yılım, çoktandır birlikte çalışıyoruz. Şükürler olsun gönül huzuruyla hep beraber bu şehre hizmet etmek için çalıştık. Allah'a çok şükür ki demokrasi var. Talas enteresan bir yer, 1992 yılında Talas'a geldiğimde 30 bin nüfusu vardı, şimdi 155 bin gündüz, 165 bin gece deniyor. Her gün gözle görülür şekilde Talas'a teveccüh artıyor. Bundan daha enteresanı 155 bin nüfusu olan Talas'ın 101 bin seçmeni var. Yani 3 kişiden 2'si seçmen. Eşiyle birlikte çalışanlar, akademisyenler, öğrenciler, Talas'ın yerlisi, işçi ve memuru, göz ardı edilemeyecek şekilde emekliler çok. Talas'ın 3 mahallesinde nüfusun yüzde 80'i yaşıyor, diğer 30 mahallesinde de yüzde 20'si yaşıyor. Şehrimiz; hem şuanda kalabalık olan kesimdeki sosyal, kültürel alanlara ihtiyacı ve hizmetteki devamlılık ihtiyacından başka bir de bu yapının kırsal mahalleler dediğimiz köylere de çok acil bir şekilde dağıtılması icap ediyor" ifadelerini kullandı.