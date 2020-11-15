Başkan Adil Özhan koronavirüse yakalandı

Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji Kulüp Başkanı Adil Özhan yaptığı paylaşımda, ”Dostlar Covid - 19 testim pozitif çıktı. Tedavi sürecim devam ediyor. Çok şükür sağlık durumum gayet iyi. Son bir hafta içerisinde benimle temas halinde olanların test yaptırması, sağlıkları bakımından faydalı olacaktır. Sağlığımıza ve tedbirlere her zamankinden daha fazla dikkat edelim, saygılarımla” dedi.