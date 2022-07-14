Başkan Akay: "Acı ama şanlı bir hatırası olan bu gece Türk tarihine kazınacak bir demokrasi zaferidir"

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yayımladığı mesajında; "15 Temmuz alelade bir tarih değil. Ortadoğu için de önemli bir tarihtir. Acı ama şanlı bir hatırası olan bu gece Türk tarihine kazınacak bir demokrasi zaferidir. 'Ya İstiklal Ya Ölüm' diyerek vatan için ölüme koşan aziz milletimiz, üzerine açılan ateşlere, atılan bombalara, yöneltilen tehditlere, gözlerinin önünde şehit olan insanlara rağmen asla geri adım atmamış, meydanı hain FETÖ'cü darbecilere bırakmamıştır" dedi.

Başkan Akay mesajında; "15 Temmuz 2016'da Aziz milletimizin birlik ve beraberliğine kasteden şer güçler, adeta bir kâbus gibi Türkiye'nin üzerine çökmek, Türkiye'yi ebediyen karartmak istediler. Fethullahçı Terör Örgütü tarafından Türkiye Cumhuriyeti Devletine yönelik gerçekleşen hain darbe girişimi üzerinden altı yıl geçti. 15 Temmuz alelade bir tarih değil. Ortadoğu için de önemli bir tarihtir. Acı ama şanlı bir hatırası olan bu gece Türk tarihine kazınacak bir demokrasi zaferidir. 'Ya İstiklal Ya Ölüm' diyerek vatan için ölüme koşan aziz milletimiz, üzerine açılan ateşlere, atılan bombalara, yöneltilen tehditlere, gözlerinin önünde şehit olan insanlara rağmen asla geri adım atmamış, meydanı hain FETÖ'cü darbecilere bırakmamıştır. Türkiye sevgimize, toprak aşkımıza kimse engel olamaz. Hiçbir güç, birliğimizi kardeşliğimizi bozamaz, bozamayacaktır. Bu ruh ayakta oldukça daima büyüyen, gelişen ve dünyanın önde gelen devletleri arasında yer almaya devam ederek her alanda bağımsızlık uğruna mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerim ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.