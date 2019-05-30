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Başkan Akay, çiftçileri genel kurula davet etti

Kayseri Pancar Kooperatifi, Mali Genel Kurulunu 20 Haziran 2019 Perşembe günü Kadir Has Spor Salonu’nda yapacak.

Kayseri Pancar Kooperatifi, Mali Genel Kurulunu 20 Haziran 2019 Perşembe günü Kadir Has Spor Salonu'nda yapacak. Tüm çiftçileri genel kurula davet eden Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay; "Büyük bir coşku içerisinde genel kurulumuzu gerçekleştireceğiz" dedi.


Kayseri Pancar Kooperatifi Mali Genel Kurul tarihini belirledi. Kayseri Pancar Kooperatifi Mali Genel Kurulunu 20 Haziran 2019 Perşembe günü saat 10: 00'da Kadir Has Spor Salonu'nda yapacak. Genel Kurulu büyük bir coşku içerisinde gerçekleştireceklerini söyleyen Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, "Tüm çiftçilerimizi birlik ve beraberlik içerisinde, büyük bir coşkuyla gerçekleştireceğimiz genel kurulumuza bekliyoruz" dedi.

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