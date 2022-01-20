Başkan Akay: “Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz”

Başkan Akay, “Türk Şeker tarihinde ilk kez Ocak ayında avans fiyat açıklanarak, çiftçinin sahipsiz olmadığı gözler önüne serildi. Çiftçimiz ve sektör moral buldu. Sayın cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Şeker pancarı avans fiyatını aralık ayında ilk açıklayan kuruluşun Kayseri Şeker olduğunu hatırlatan Kayseri Pancar Ekicileri Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Türk Şeker'in de aynı miktarda fiyat belirlemesinin sevindirici olduğunu söyledi. Başkan Akay, “Sayın cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrasında Türk Şeker'in pancar avans fiyatını 420TL/Tondan, 800 TL/Tona yükselttiğini açıkladı. Tabii bu açıklama pancar üreticisi ve şeker sektörü açısından son derece değerli. Türk Şeker tarihinde ilk kez Ocak ayında avans fiyat açıklandı. Sayın Cumhurbaşkanımız çiftçinin sahipsiz olmadığını gösterdiler. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi. Pancar üreticisinin başta gübre, sulamada kullanılan elektrik ve motorin konusunda da desteklenmesini arzu ettiklerini dile getiren Başkan Hüseyin Akay, açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Pancar girdilerindeki yüksek artışlar, pancar üreticilerini sıkıntıya sevk etti. Özellikle gübre, sulamada kullanılan elektrik ve motorin konusunda pancar üreticilerimiz Tarım Bakanlığımızdan destek bekliyor. Ayni gübre desteği ve sulamada kullanılan elektrik tarifelerinin düşürülmesi ve fatura ödemelerinin hasat döneminde yapılması şeklinde düzenlenmesi, pancar üreticimize, rahat bir nefes aldıracaktır. Aynı şekilde üreticilerimizin kullandığı motorin içinde indirimli bir fiyat düzenlemesi beklentilerimiz arasında yer almaktadır. Bu beklentilerin karşılanması üretimimizi en üst seviyeye çıkarır inancındayım ki; bu sıkıntılardan üretimi artırarak çıkabileceğimizi düşünüyorum. Üretimi artırmadan sorunların çözülmesi çok mümkün görülmüyor. Bu işi yürüten kuruluşlar olarak üretim heyecanımızı kaybetmeden, çiftçilerimize hep birlikte destek vererek, inşallah bunların üstesinden geleceğimizi ümit ediyorum. Kayseri Şeker olarak; bu yıl C pancarı fiyatı uygulaması yapmayacağız. Çiftçimizin pancarının tamamını A kotasından alarak destek vereceğiz. Bu bir nevi kotanında ortadan kalktığının ifadesi oluyor. Sanıyorum sektördeki diğer kuruluşlarda benzer uygulamaları yapacaklar. Önümüzdeki dönem, üretim açısından, riskli bir durumla karşı karşıya kalmıştık. Pancar fiyatlarının açıklanması ve istenilene, beklenene yakın bir şekilde açıklanmış olması, çiftçimizde moral oluşturduğu inancındayım. Pancar ekim sözleşmeleri için taahhütler imzalanmaya başlandı. Çiftçimiz yeniden bir heyecan dalgası içinde ve önümüzdeki dönemde inşallah Türkiye'nin ihtiyacı olan şeker rahatlıkla üretebileceği gibi beklenen destekler sağlanırsa komşu ülkelerin de şeker ihtiyacını karşılayacağı kanaatindeyim.”