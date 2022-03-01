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Başkan Akay İmamoğlu'na başarı diledi

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, kısa bir süre önce Kayseri Organize Sanayi Başkanlığı görevini üstlenen Yunus İmamoğlu’nu ziyaret ederek, hayırlı olsun ve başarı dileklerini iletti.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, kısa bir süre önce Kayseri Organize Sanayi Başkanlığı görevini üstlenen Yunus İmamoğlu'nu ziyaret ederek, hayırlı olsun ve başarı dileklerini iletti.


Başkan Akay, Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Dede ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı görevine getirilen Yunus İmamoğlu ile bir süre sohbet ederek, başarı dileklerini iletti.

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