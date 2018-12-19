Başkan Akay Kayseri Şeker'in katkılarını ekranda anlattı

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Türkiye'deki Şeker sektöründeki gelişmeler ve Kayseri Şeker'in sektöre katkıları konusunda ulusal bir televizyon kanalında programa katıldı.

Başkan Hüseyin Akay; “Kayseri Şeker bir kooperatif kuruluşu olduğu için çiftçi odaklı olarak düşünüp şeker pancarı tarımının gelişimine çiftçi odaklı çözümler üretmekte olduğunu belirtti ve bunu da doğru şekilde başardığı için Kayseri Şeker ile sözleşmeli pancar ekimi yapan çiftçiler üretim konusunda oldukça isteklidir” dedi.

Başkan Akay, Türkiye'de şeker sektörüve ekonomideki hacmi hakkında şunları söyledi; “Ülkemizde 120 bin çiftçi ailesi münavebeli olarak şeker pancarı tarımı ile ilgilenmektedir. Şeker Pancarı tarımı ile Ülke ekonomisine yaklaşık 7.5 Milyar TL ekonomik katkı sağlanmaktadır. Şeker pancarı stratejik bir ürün şeker sektörü stratejik bir sektördür. Mutlaka desteklemeye ihtiyacı bulunmaktadır. Ancak Şeker pancarı tarımı henüz destekleme kapsamına alınamamıştır.

Bilindiği üzere Türkiye'de şeker üretimi kotayla yapılıyor kanun gereği ve Türkiye'de kota belirlemesi Tarım Bakanlığına bağlı şeker Dairesi tarafından yapılmaktadır.Daha önce bilindiği gibi şeker kurumu vardı. 2018 yılı için belirlenmiş olan kota miktarı 2 milyon700 bin ton 'dur. Bunun yüzde 5'i NBŞ için 135 bin ton olmak üzere geriye kalan 2 Milyon 565 bin tonu da Şekerpancarından üretilen şeker için belirlenmiş durumdadır.”