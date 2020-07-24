İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Akay'dan 24 Temmuz Basın Bayramı Mesajı

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, “24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı” nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.


Başkan Akay mesajında, “Halkın haber alma ve bilgi edinme ihtiyacını karşılayan basın kuruluşlarımızın özgür ve objektif bir şekilde görevlerini yerine getirirken, sorumlu bir yayıncılık üstlenmeleri büyük önem taşımaktadır. Gerek yerel, gerekse de ulusal basında hakkıyla görev yapan ve basın sektörüne emek veren tüm basın çalışanlarının ‘24 Temmuz Basın Bayramı'nı kutluyor, çalışma hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.