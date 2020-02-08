Başkan Akif Aksoy: “Birlik ve beraberliğin sürdürülmesi için gayret edeceğiz”

Olağan Genel Kurulunda konuşan MMO Kayseri Şubesi Başkanı Akif Aksoy, 15. Genel Kurul ile yaptığı açıklamasında, “Birlik ve beraberliğin sürdürülmesi için gayret edeceğiz” dedi.

Düzenlenen genel kurul toplantısı MMO Kayseri Şubesi Başkanı Akif Aksoy, Kayseri Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Yedikaya, yönetim kurulu ve üyelerin katılımı ile gerçekleşti. Seçimlerde ‘Meslekte Birlik Adına' sloganıyla yeniden aday olacağını söyleyen Akif Aksoy,“Bugün Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi olarak 15. Olağan Genel Kurulumuz var. Birlik ve beraberlik içerisinde İnşallah genel kurulumuzu atlatıp, yarında seçimlerimizi yapacağız. Bugün yönetim listelerimizi açıklayacağız, bunun için biraz daha vaktimiz var. Seçimlere ‘Meslekte Birlik Adına' sloganıyla ben ve ‘Değişim Grubu' adı altında İlyas Çürüttü arkadaşımızla, 2 aday olarak gireceğiz. 15. Genel Kurulumuzun öncelikle vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Birlik ve beraberliğin dağılmaması, sürdürülmesi adına sonuna kadar götürmek için sonuna kadar gayret edeceğiz. Katılımlarından dolayı da bütün üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.