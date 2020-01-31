Başkan Aksoy: “Bayrağımız şerefle dalgalanmaya devam edecektir”

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy, Avrupa Parlamentosu'nda Yunan vekil Loannis Lagos'un Türk Bayrağını yırtması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Aksoy, geçmişte atalarımızın, günümüzde kahraman Türk Ordusu ve milletimizin vatan, millet, bayrak, din, namus uğruna canını korkusuzca ortaya koyarak, vatan mücadelesi veren bir millet olduğumuzu ifade ederken, şanlı bayrağımıza yönelik bu hareketin kabul edilemeyeceğini belirti.

Avrupa Parlamentosu'nun 29 Ocak 2020 tarihli Genel Kurul oturumunda Yunan vekil Loannis Lagos tarafından Türk Bayrağına yönelik gerçekleştirdiği çirkin hareketi kınadığını belirten Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy, “Avrupa Parlamentosu'nda böylesine hadsiz bir eylem gerçekleştirilmesi Türk Milleti'nin kabul edemeyeceği bir davranıştır. Bayrağımıza uzanan ellerin kırıldığına tarihler 9 Eylül 1922'yi gösterirken birebir şahit olan bir millettir. Bağımsızlığımızın simgesi olan şanlı bayrağımıza yönelik yapılan bu saldırı en kısa sürede hak ettiği şekilde Avrupa Parlamentosu tarafından cezalandırılmalıdır. Dünyada hiçbir millet unutmamalıdır ki Türk Bayrağı her yerde şerefle dalgalanmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.