Başkan Aksoy “Berat; insanların yaptıklarının karşılığını bulduğu mukaddes gecelerden biridir”

“Mübarek Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili'ne kavuşmanın huzur ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz” ifadesinde bulunan Aksoy, mesajını şu şekilde sürdürdü:

“Berat; insanların yaptıklarının karşılığını bulduğu mukaddes gecelerden biridir. Pişmanlıkların af ile iyiliklerin kurtuluşla sonuçlanması, Berat gecesinde insana tanınan bir fırsattır. Ramazana çok az bir süre kala yaşadığımız Berat gecesi, yapılan iyiliklerin, yardımlaşma, dayanışma ve güzel hareketlerin karşılığını bulmasıdır. Üç ayların girmesiyle başlayan arınma ve kurtuluşa yönelme çabası, bu gecede manevi duyguların zirveye erişmesi ile anlamlı hale gelir. İnançları, değerleri, kültürü ile barışık olan toplumumuz, mukaddes gün ve gecelerin verdiği huzur ve mutlulukla, birlik ve beraberliğini, kardeşliğini daha da pekiştirmektedir.”