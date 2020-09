Başkan Aksoy'dan Azerbaycan'a destek

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy, pazar sabahı Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı gerçekleştirdiği hain saldırıyı kınayarak Azerbaycan'ın canla başla yanında olduğunu ifade etti.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yaptığı saldırıya karşı oda olarak tavırlarının her zaman belli olduğunu belirten Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy, hukuk tanımaz Ermenistan'ın bir an önce durdurulması gerektiğini belirtti. Başkan Aksoy: “Can Azerbaycan'ın her zaman canımızla başımızla yanındayız. Hukuk tanımaz Kafkas teröristi Ermenistan'ın bir an önce durdurulması gerekmektedir. Sivillere yönelik yapılan bu hain saldırı sadece kardeşimiz Azerbaycan için tehdit değildir ve Ermenistan gerçekleştirdiği bu atağın doğacak bütün sonuçlarının tek sorumlusudur! Karabağ Türk'ündür ve öylede kalacaktır. Bu saldırılara Türkler asla boyun eğmeyecek gereken karşılığı verecektir. Makina Mühendisleri Odası olarak Azerbaycan'ın yanında ve her zaman arkasındayız. Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.