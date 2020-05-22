Başkan Aksoy'dan Ramazan Bayramı mesajı

Ramazan Bayramı'nın manevi atmosferinde bulunmanın hazzının yaşandığını ifade eden Başkan Aksoy, “Başı Rahmet ortası bereket, sonu mağfiret ayı olan ramazan ayının sonuna gelerek, sevgi ve kardeşlik duygularının pekişmesinde büyük katkısı olan bir bayrama daha ulaşmanın sevincini yaşamaktayız. Tutulan oruçlarla yapılan ibadet ve yardımlarla bir manevi iklimden geçerek idrak ettiğimiz Ramazan ayı, bayram sevinci ile taçlanmaktadır. Her ne kadar bu Ramazan Bayramı'nı evlerimizde geçirecek olsak da bayram ruhunu, millet olarak yaşayacağımıza inanıyorum. Teknolojinin sunduğu imkanlar ile akraba ve dostlarımız ile görüşecek, bayram tebriklerimizi ileteceğiz. Ramazan Bayramı'nın da sağlıklı günleri beraberinde getirmesini temenni ediyor, tüm hemşerilerimin bayramını kutluyorum. Evlerimizde olsak da birbirimizin sıcaklığını hissettiğimiz, huzurlu bir bayram diliyorum” dedi.