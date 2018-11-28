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Başkan Alan ve beraberindekiler Vali Günaydın'ı ziyaret etti

Kayseri Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan ve beraberindeki heyet, Vali Şehmus Günaydın’a ’hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

Kayseri Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan ve beraberindeki heyet, Vali Şehmus Günaydın'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.


Valilik makamında gerçekleştirilen ziyarette Başkan Alan, kooperatif ve kentteki ahilik kültürü hakkında Vali Günaydın'a bilgiler verdi. Vali Günaydın ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek heyete çalışmalarında başarılar diledi.


Başkan Alan, ziyaretin anısına Vali Günaydın'a çeşitli hediyeler takdim etti.

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