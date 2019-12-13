Başkan Altınkaya: “Kayseri'de balık da yenir”

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanı Veli Altınkaya yaptığı açıklamada; Kayseri'de sadece pastırma, mantı, sucuk değil balık da yendiğini söyledi.

Bir restoranda düzenlenen toplantıda konuşan KGC Başkanı Altınkaya; Karadeniz'de olduğu gibi Kayseri'de de aynı lezzette balık yenebildiğini belirterek; “Artık şehirler yarışıyor, ülkeler değil. Kayseri, kısa süre önce gastronomi çalıştayı yaptı. Bunu başka şehirler de yapıyor. Kayseri artık sadece pastırmanın, mantının, sucuğun yendiği bir şehir değil biraz önce İstanbul'un boğaza bakan herhangi bir restoranından farkı olmayan lezzette güzel balıklar yedik. Gastronomi dediğiniz şey işte bu. Dolayısıyla şehrin tanıtımında, ticari hareketlilik vesaire balık kültürünün de çok ciddi bir payı var. Geçmişte Kayseri'de bir tane balık restoranı vardı. Bugün Kayseri'de çok fazla balık restoranı var. Balık sadece İstanbul'da, Mersin'de, Adana'da, Samsun'da, Rize'de, Trabzon'da yenmez. İşte Kayseri'de de balık yeniyor. Dalyan balıkçılığa katkılarından dolayı yöneticilerine, sahiplerine ve çalışanlarına çok teşekkür ediyorum” dedi.

Dalyan Balıkçılık Müdürü Muammer Kaya ise, “Kayseri'de üçüncü şubemiz oldu. İlerleyen zamanlarda devamı da gelecek. Şuan için burası iki katlı nezih bir ortam. Açalı yaklaşık 1 ay oldu. Yeni açılmasına rağmen bayağı bir talep var. Kayseri'ye denizi getirdik diyelim” ifadelerini kullandı.