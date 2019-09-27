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Başkan altun Akmescıt mahallesini ziyaret etti

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Akmescit mahallesini ziyaret ederek yapılacak çalışmalara ilişkin incelemelerde bulundu.


Başkan Altun'a ziyaretinde mahalle muhtarımız Fahrettin Kılıç ve belediye teknik ekibi eşlik etti. Başkan Altun ziyarete ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Akmescit mahallemizi ziyaret ederek mahalle muhtarımız Fahrettin Kılıç ve teknik ekibimizle incelemelerde bulunduk. Daha önce yaptığımız fizibilite çalışmalarımız neticesinde mahallemizde, yeni mezarlık ihtiyacı, muhtar odası ve mesire alanı gibi eksiklerin olduğunu biliyoruz. Yapacağımız çalışmaları yerinde tetkik edip, görüş alışverişinde bulunduk. İnşallah en kısa sürede mahallemizin ihtiyacı olan bu eksikleri tamamlayacağız" dedi.


Mahalle Muhtarı Fahrettin Kılıç ve mahalle sakinleri ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek Başkan Altun'a teşekkür etti.

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