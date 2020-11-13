Başkan Altun, çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor

Fatih Mahallesi Mehmet Alim Çınar Anaokulu'nun minik öğrencileri Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun'u ziyaret ederek, okullarının yakınına park istediklerini iletmişlerdi. Başkan Altun, çocukların bu isteğine kayıtsız kalmadı.

Başkan Altun'un talimatı ile park yapımına başlayan Bünyan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çalışmalara aralıksız devam ediyor.

Yapılan tüm çalışmaların çocukların mutluluğu için olduğunu belirten Başkan Altun, “İlçemizde çocuklarımız için hizmet üretmeye devam ediyoruz. Fatih Mahallesi Mehmet Alim Çınar Anaokulu öğrencilerimiz ziyaretimize gelerek, isteklerini bizlere ilettiler. Çocuklarımızın park isteğine kayıtsız kalamazdık. Çalışma programımızda düzenlemeye giderek çocuklarımıza verdiğimiz sözü yerine getirmiş olduk.” ifadelerini kullandı.