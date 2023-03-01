Başkan Altun Elbistan'da İncelemelerde Bulundu

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Kahramanmaraş Elbistan'da Afet Koordinasyon sorumlusu olarak görev yapan Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen'i, ekipleri ve depremzede vatandaşları ziyaret ederek, bölgede devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Görüşmeler ve incelemeler sonrası açıklamada bulunan Başkan Altun; "Depremzede vatandaşlarımızın acılarını paylaşıp, yetkililerimizden devam eden çalışmalarla ilgili bilgi alarak incelemelerde bulunduk. Bölgede gece gündüz demeden çalışmalarını sürdüren Kaymakamımız Turgut Gülen'e, yetkililerimize ve tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyorum. Devlet ile millet el ele verdik. Bu afetin üstesinden birlikte geleceğiz" ifadelerini kullandı.