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Ba?kan Altun ??rencilerle Tecr?belerini Payla?t?

B?nyan Belediye Ba?kan? ?zkan Altun, ’Kariyer G?nleri’ kapsam?nda B?nyan Anadolu Lisesi’ndeki son s?n?f ??rencileri bir araya gelerek tecr?belerini payla?t?.

B?nyan Belediye Ba?kan? ?zkan Altun, 'Kariyer G?nleri' kapsam?nda B?nyan Anadolu Lisesi'ndeki son s?n?f ??rencileri bir araya gelerek tecr?belerini payla?t?. Ba?kan ?zkan Altun, sohbet ve s?yle?i havas?nda ge?en programda ??rencilerin sorular?n? da cevaplad?.


Konu?mas?nda hayat?ndan kesitler aktaran Ba?kan Altun, gen?lere ellerindeki imkanlar? iyi de?erlendirmeleri tavsiyesinde bulundu. Ba?kan Altun; "Ya?ad???m?z d?nemde istedi?iniz her t?rl? bilgiye kolayca ula?ma iman?na sahipsiniz. Gelece?iniz ad?na ?nemi bir d?neme?tesiniz. Zaman?n?z? verimli ve iyi kullan?n. Aileniz ve devletimiz taraf?ndan sizlere sunulan imkanlar? en verimli ?ekilde kullan?n. Gelecekteki ya?ant?n?z i?in bug?n bir ka? hobinizden, al??kanl???n?zdan mahrum kalabilirsiniz ama hedefinize ula?t???n?zda, bunun ne kadar k?ymetli oldu?unu anlayacaks?n?z. Hayatta mutlaka bir hedefleriniz olsun. Eminim bir g?n hepiniz g?zel yerlerde, g?zel g?revlerde hizmet vereceksiniz. Sizlerden istirham?m en ?nemli hedefiniz iyi birer insan olmak olsun. ?nsani ili?kileri geli?tirmek ve kendi ayaklar?n?z ?zerinde sa?lam durmak i?in verimli ?al???n ve kendinize g?venin arkada?lar. Bizler sizlerin e?itimi ve ba?ar?s? i?in her zaman buraday?z, yan?n?zday?z" dedi.


??renciler ve okul y?netimi ise zaman ay?rd?klar? i?in Ba?kan ?zkan Altun'a te?ekk?r ettiler. Program ?ektirilen hat?ra foto?raf? ile sona erdi.

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