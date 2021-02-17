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Başkan Altun: "Regaib Kandilimiz mübarek olsun"

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.


Başkan Altun mesajında Regaip Kandili'nin birlik, beraberlik, sağlık ve kardeşlik duygularının güçlenmesine ve mübarek gece hürmetine tüm insanlığın salgın hastalık ve doğal felaketlerden kurtulmasına vesile olmasını diledi. Başkan Özkan Altun, "Aziz milletimiz ve bütün İslam âleminin mübarek Regaip Kandili'ni kutluyor, üç ayların başlangıcını müjdeleyen bu mübarek günün ülkemiz ve İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Regaib Kandilimiz mübarek olsun" dedi.

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