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Başkan Altun, vatandaşları mutlu gününde yalnız bırakmıyor

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, ilçede yaşatılmaya devam eden bayrak merasimi geleneğinde vatandaşları yalnız bırakmıyor.


Düğünün başladığını simgeleyen bayrak merasimi geleneğinin yaşatılmasından memnun olduklarını ifade eden Başkan Özkan Altun;"Düğün öncesi yapılan dua ve ikramlarla geçmişten geleceğe aktarılan bu önemli geleneğin sürmesi, gelecek kuşakların örf ve adetlerimizi unutmaması adına önemsediğimiz bir husus. Bu nedenle hemşehrilerimizi bu anlamlı ve mutlu günlerinde yalnız bırakmamak için gayret ediyoruz" dedi.


Yaşatılan bayrak merasiminde misafirlere hazırlanan 'Kalın Ketesi' ismindeki hamur işleri ikram ediliyor. İkramların ardından damat misafirlerin önünde damat tıraşını oluyor.

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