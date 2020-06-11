Başkan Altun, yapılacak yeni yatırımları yerinde inceledi

Bölge Müdürlüğü 121 Şube Müdürlüğü ekipleri yapılacak yatırımlar için yerinde incelemelerde bulundu.

Teknik ekipten detaylı bilgi alan Başkan Altun tarım Bakan Yarımcısı Mustafa Aksu'ya daha önce yaptıkları görüşmede taleplerini ilettiklerini hatırlattı.

Başkan Altun; "Tarım Bakan Yardımcımız Sayın Mustafa Aksu ile yaptığımız görüşmede ilçemizde bulanan dere ve dere yataklarının ıslahına yönelik taleplerimizi kendilerine iletmiştik. Konuyla ilgili DSİ Kayseri 12. Bölge Müdürlüğü 121 Şube Müdürü Ümit Demiryürek ve beraberindeki teknik ekiple saha incelemelerinde bulunduk. İlk etapta Keser deresinin 944 metrelik kısımda taban betonu, 250 metrelik kısımda ise çift taraflı duvar yenilemesi yapılacak. Yeni Hastane yanında 600 metrelik taşkın koruma kanalı yapılacak. Bük deresinde yıkılan duvar ve panel çitlerin tamiratları yapılacak. Hasarlı olan köprü korkulukları yenilenecek. Bük deresi üzerinde bulunan balık çiftliğini taşkın hasarlarından korumak için taşkın koruma duvarı imalatları yapılacaktır" dedi.

DSİ tarafından ilçemizdeki tüm yatırımlar için yaklaşık 6 milyonluk bir bütçe ayrıldığını ifade eden Başkan Özkan Altun," Bu yatırımlar ile ilçemizdeki tüm dere ve dere yataklarını daha bakımlı,temiz ve sağlıklı bir hale getireceğiz. Taleplerimizi geri çevirmeyen başta Tarım Bakan Yardımcımız olmak üzere DSİ 12.Bölge Müdürümüz ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Yapılacak çalışmaların şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.