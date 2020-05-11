Başkan Altun'dan Hürmet Anneye Anneler Günü sürprizi

Başkan Altun, Akçatı Mahallesinde ikamet eden Hürmet Terkeş'e, kızı Mehtap Canbaz'ın yerine pastalı Anneler Günü sürprizi yaptı.

Başkan Özkan Altun; "Tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma ve seyahat kısıtlaması nedeniyle annesini ziyaret edemeyen Hatice hanım bizlere ulaşarak, annesinin anneler gününü kutlamak istediğini belirtti. Hatice hanım ve Hürmet teyzemizin Anneler Gününü buruk geçirmelerine gönlümüz razı olmadı. Aldığımız pasta ile Akçatı Mahallemizde Hürmet teyzemizin anneler gününü kutladık. İnşallah tez zamanda bu sıkıntılı günleri aşacak ve sevdiklerinize kavuşacağız"dedi.

Mehtap Cambaz ve annesi Hürmet Terkeş hanımda kendilerini kırmayan Başkan Altun'a teşekkürlerini iletti.