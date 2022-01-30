Başkan amcadan çocuklara karne hediyesi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, karnelerini alarak sömestr tatiline giren çocukları unutmadı. Kar ve soğuk hava nedeniyle iki haftalık tatilin ilk haftasını evlerinde geçiren çocuklar için tatilin ikinci haftasında Nasreddin Hoca adlı çocuk oyunu sahnelenecek.

Yönetmenliğini Melih Cevdet Avşaroğlu'nun yaptığı tek perdelik oyun, 2 Şubat Çarşamba ve 6 Şubat Pazar günleri Talas Belediyesi Meclis Salonu'nda sahneye konacak. Her iki gün de saat 11.00 ve 14.00'te ikişer seans olarak çocuklarla buluşacak oyun, ücretsiz olarak izlenebilecek.