Başkan Atıcı: "Asgari ücretle çalışanımız yok. Nitelikli personel ihtiyacı var"

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Bölge Koordinatör Şube Başkanı Osman Atıcı; "indirim gelmişti ama beton fiyatlarına bunlar yansımıyor. Çimento baronlarımız var Türkiye'de. Bunlar ön plana çıkmışlar, ne zaman kendilerine saldırılsa kendilerini sütten çıkmış ak kaşık gibi bir kenara koyuyorlar. Yapı maaliyetlerimizde bu kadar indirime rağmen, deprem öncesinden daha düşük enerji maaliyetlerine rağmen ciddi zamlar geldi" dedi.

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Başkan Osman Atıcı; ülkede çimento sorunu olduğunu söyledi. Gelen indirimlerin piyasaya yansımadığını aktaran Başkan Atıcı; "Yapı teknolojimizde, elimizde dünyada kullanılan standartlarda bir betonarme yapılarımız var, bir de çelik yapılarımız var. Çeliğin ülkemizde maaliyet açısından çok yüksek olmasından dolayı biz genelde betonarmeyi tercih ediyoruz. Betonarme yapılara baktığımız zaman çimento ömrünü 50 yıl olarak görüyoruz. Avrupa'da 500 yıllık bina var. Ülkemizde de var ama bizde yüksek katlı bina yok. Kendi tarihimize baktığımız zaman bugünkü 10 katlı, 20 katlı binalar geçmiş tarihimizde yok. Camilerimizde kullanılan yöntem ile 3-5 katlı binalar yapmamız mümkün değil. Çünkü orada farklı kubbe sistemleri var, kubbelerin üzerine yeni bir kat inşa edemezsiniz. O teknoloji baka bir teknoloji. Ama yüksek kata geldiğinizde kullanmamız gereken iki tane yöntem var; bir tanesi çelik, bir tanesi beton. Nine çelik yapılar yapmıyoruz? Bugün cumhurbaşkanı bir açıklamada bulundu; 'sanayi doğalgazına yüzde 20 indirim' dedi. Geçenlerde yine yüzde 20 indirim gelmişti ama beton fiyatlarına bunlar yansımıyor. Çimento baronlarımız var Türkiye'de. Bunlar ön plana çıkmışlar, ne zaman kendilerine saldırılsa kendilerini sütten çıkmış ak kaşık gibi bir kenara koyuyorlar. Yapı maaliyetlerimizde bu kadar indirime rağmen, deprem öncesinden daha düşük enerji maaliyetlerine rağmen ciddi zamlar geldi. Bugün Amerika'ya gittiğiniz zaman yüksek katlı gökdelenlerin tamamı çelikten yapılmıştır. Biz bu yapı sistemini Türkiye'de kullanamıyoruz. Çünkü; inşaat maliyetine oranladığımız zaman yüzde 30-40 daha maliyetli oluyor çelik yapılar. Betonarme daha ucuz olduğu için betonarme kullanmak zorunda kalıyoruz" dedi.

"İnsanlar açgözlülükten vazgeçmesi lazım"

Kentsel dönüşümde vatandaşların açgözlülükten vazgeçmesi gerektiğinin altını çizen ve "para vermeden yapı sahibi olmanız mümkün değil" diyen Başkan Atıcı konuşmasını; "Kentsel dönüşüm noktasında devletin ciddi çabaları var. Müteahhitler de elinden geleni yapıyor. Biraz arsa sahiplerimizin, mülk sahiplerimizin 'açgözlülük' dediğimiz kavramlardan biraz uzaklaşması lazım. Bugün kentsel dönüşümle alakalı belediyelere bakıyoruz; belediyelerimizin tamamı sosyal belediyecilik hizmeti yerine getiriyor. Bugün arsa sahipleriyle görüşüyorlar, arsaları çözmeye gayret gösteriyorlar. İşin sonunda baktığımız zaman belediyelere neredeyse hiçbir şey kalmıyor. Hizmet bedeli noktasında belki çok cüzi daireler kalıyordur belki de kalmıyordur. Onların gayesi bugün depremden etkilenmeyen yapıların meydana gelmesi. İnsanların gerçekten açgözlülükten vazgeçmesi lazım. 40-50 yıllık bir yapınızı sıfır bir yapıyla değiştirdiğinizde üzerine para vermeden yapı sahibi olmanız mümkün değil" şeklinde sürdürdü.

"Ciddi paralar verilmesine rağmen personel bulamıyoruz"

Asgari ücretin üzerinde maaş verilmesine rağmen nitelikli personel ihtiyacının bulunduğunu ifade eden Atıcı; "Bugün asgari ücretle çalışanımız neredeyse yok. Zaten asgari ücret vermiyoruz. Çünkü personel bulmakta zorlanıyoruz. Sadece inşaat sektörü için konuşmuyorum. Bugün organize sanayi bölgesinde gerçekten çok büyük yatırımlar yapmış şirketlerimiz, 'üretimde 9-10 tane bandımız var, sadece 4'ü aktif çalışıyor' diyor. Niye? Çünkü personel yok. Asgari ücretin üzerinde ciddi paralar verilmesine rağmen personel bulamadığımız bir dönemi konuşuyoruz. Bugün zam verildiği zaman da bir şey ifade etmiyor çünkü piyasada bunun karşılığı yok. Çalışan personel bulamadığımız için zamlar önemli değil. Piyasada enflasyon biraz durağana geçmeye başladı. Eskisi kadar ciddi zamların konuşulduğu dönemi geçtik. Bugün mobilya üreticilerimizle, çelik kapı üreticilerimizle konuşuyoruz, demire, saca zam oranları yavaşladı hatta belli oranda geriye gitmeye başladı" ifadelerini kullandı.

"OSB'lerde zemin iyileştirilmeli"

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi ve Serbest Bölge'nin zemininin sulu olduğunu ve iyileştirmeler yapılması gerektiğinin altını çizen Atıcı; "Sanayicilerimizi uyarıyoruz doğru yöntem; doğru zemine doğru inşaat yapabilmek. Dünyanın en yüksek yapıları 1 kilometreyi bulan yapılarımız var ve okyanusun kenarına yapılmış gökdelenler var. Biz o yapılarda 'sulu zemine yapılmış mı, yapılmamış mı' konuşmuyoruz, rüzgar yıkımını konuşuyoruz. Bugün baktığımız zaman sulu zeminlere gerekli önlemler alındığında her yapı yapılabilir. Ama biz maaliyetlerden kaçarak yanlış zemine yanlış binayı yapmamamız lazım. Bugün; Kayseri Organize Sanayi Bölgesi ve Serbest Bölgemize baktığımız zaman sulu zemin var. Şuanda biz oralarda zemin iyileştirmesi dediğimiz yöntemler yapıyoruz. Ama bugün o bölgelerde yapmış olduğumuz iyileştirmelerinin de yeterli olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu.

Son olarak istikrardan yana olduklarını da sözlerine ekleyen TÜMSİAD Bölge Koordinatör Şube Başkanı Osman Atıcı; "Normalde dernek olarak siyasi söylemler yapmıyoruz ama geçtiğimiz ay Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğimizi belirttik. Sermayenin daha verimli ortamlar içerisinde değer kazanabilmesi adına istikrarın devam etmesinden yanayız. İstikrarın devam edebilmesi adına baktığımızda mevcut hükümetin devam etmesinin daha doğru olduğuna inanıyoruz" dedi.