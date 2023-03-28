Başkan Aydemir: "Gastro Kayseri Festivali düzenleyeceğiz"

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir; Kayseri mutfağını tanıtmak için projelerin devam ettiğini ifade ederek; "Gastro Kayseri' diye bir festival yapacağız. Hem üniversitedeki öğrencilerimizin yemek yarışmaları olacak, Kayseri mutfağını tanıtacağız ve bir de dünya rekoru kıracağız; 1 ton mantıyı bir kazanda pişireceğiz" dedi.

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir; Ramazan ayında israfı önlemek için fiks menüyü kaldırdıklarını ifade ederek; "Biliyorsunuz Ramazan'da insanlar oruçluyken iftara yakın her şeyden canımız çekiyor. Fiks menüyü kaldırırken üyelerimize sıkıntı ya da zarar etsin diye düşünmüyoruz. Burada en önemli şey israfı önlemek. Bugün çorba içiyoruz, arkasına ara sıcaktan sonra ana menüye geçemiyoruz. Bunları koyduğumuz zaman pastırmasından, sucuk içinden, bal, kaymak, tereyağını koyduğumuz zaman ortalama menü fiyatımız 500 TL'den aşağı değil. Bugün 'kişi başı 500 TL' dediğimiz zaman hiçbir vatandaşımızın lokantaya gidesi gelmez" dedi. "Aldığımız bir kalem ürün yüzde 1 KDV oranı kesiyor. Ama bizden çıkarken yüzde 8 çıkıyor" diyen Başkan Aydemir; "Bugün TESK'e dosya gönderdim, Ticaret Bakanlığı'na gönderdim, Türkiye Kooperatifler Birliği'ne gönderdim. Ama hiçbir çözüm, hiçbir adım yapılmadı. Dolayısıyla yüzde 8 verirken bugün küçük bir esnaf 85 bin TL gibi KDV ödüyor. Evet ödeyelim bunda sıkıntı yok ama ben sattığım ürün kadar ödeyeyim. Yarısını da alan vatandaşımız, esnafımız da ödesin, bunu paylaşalım. Ama sırf lokantacılar veya pastacılar ödediği zaman haksızlık oluyor. Yemek ürünlerine zam yapıldığı zaman 'Lokantalar yine pahalanmış' deniyor. Bir ara çorba fiyatlarına çok tepki vardı, tepki var da bugün sakatat bulamıyoruz" şeklinde konuştu.

"Gastro Kayseri Festivali düzenleyeceğiz"

Kayseri mutfağını tanıtma çalışmalarına devam ettiklerini ve ilerleyen dönemde bir festival düzenleyeceklerini kaydeden Aydemir; "Hepimiz işimiz gereği farklı ülkelere, farklı şehirlere gidiyoruz. Gördüğümüzü, yediğimizi unutmuyoruz insan olarak. Dolayısıyla bizler de Kayseri'ye gelen yerli ve yabancı misafirlere Kayseri mutfağını tattırırsak unutmaz ve bunu dünyaya yaymış oluruz. Projelerimiz var. İnşallah yine projelerimizin üzerindeyiz. İnşallah Erciyes Üniversitesi ile bir projemiz var. Bunu Ramazan'dan sonra hayata geçireceğiz, 'Gastro Kayseri' diye bir festival yapacağız. Hem üniversitedeki öğrencilerimizin yemek yarışmaları olacak, Kayseri mutfağını tanıtacağız ve bir de dünya rekoru kıracağız; 1 ton mantıyı bir kazanda pişireceğiz. 3 günlük program olacak, konserlerle, söyleşilerle, yemek yazarlarıyla bir araya gelip hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Ramazandan sonra ekmeğe zam gelecek"

Ramazan ayında ekmeğe zam yapılmadığını ancak büyük ihtimalle Ramazan'ın ardından zam olacağını da sözlerine ekleyen Başkan Altan Aydemir; "Fırıncılarımız özellikle Ramazan ayında ekmeğe zam yapmadı. Fırıncılar Federasyonu 'Ramazan pidesi 10 TL'ye satılacak' diye açıklama yaptı. Ona rağmen Kayserili fırıncılar zam yapmadı. Bugün Ramazan'dan önce 1 koli yumurta 60 TL'ydi, şimdi 75 TL. Bir tutam susam 2,5 TL maaliyet biniyor. Maaliyet arttığı için ekmek fiyatına zam yapmadık ama yumurtalı, susamlı 15 TL yaptık. Ramazan sürecini geçirdikten sonra zam oranını gündeme alalım diye karar aldık. Ramazan'dan sonra büyük bir ihtimal ekmeğe zam olur. Büyük ihtimal 5 TL olur" dedi. Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir ayrıca Ramazan'da tatlının sık tüketildiğini belirterek, vatandaşların 'merdiven altı' üretim tatlılara dikkat etmelerini ve emin olmadıkları yerlerden tatlı almamaları gerektiğini söyledi.