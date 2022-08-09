Başkan Bağlamış: "Et ve Süt Kurumu karkas et alım fiyatlarını revize etti"

Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) karkas et alım fiyatlarını yukarı yönlü revize ettiğini belirtti.

Geçtiğimiz günlerde ESK'nın kuzu etinde uygulamış olduğu yüzde 25'lik indirim için değerlendirmelerde bulunan Başkan Bağlamış, bir çağrıda bulunarak, Uygulamanın tüketiciyi koruma açısından doğru olduğunu ancak üreticilerin de mağdur edilmemesini gerektiğini ifade etmişti. Başkan Bağlamış'ın çağrısı karşılık buldu. ESK, karkas et alım fiyatlarını yukarı yönlü revize etti. ESK tarafından yapılan duyuru da, küçükbaş hayvan alım fiyatlarını güncellediği, piyasa regülasyonu çerçevesinde bazı tedbirler aldıklarını belirtilerek, "Bu çerçevede kuzu karkas alım fiyatı 88 TL/kg'dan 90 TL/kg'a çıkmıştır. İç tüketimin artırılması amacıyla da perakende satış mağazalarımızda yüzde 25 indirime gidilmiştir. Kuzu karkas ihracatında ise alım fiyatı en az 92 TL/kg olarak belirlenmiştir. Alınan bu tedbirlerle beraber kuzu karkas fiyatları, piyasada 85 TL/kg‘dan ortalama 90-95 TL/kg'a yükselmiştir" ifadelerine yer verildi. ESK, 8 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere toklu alım fiyatlarını da 82 TL/kg'dan, primlerle 90 TL/kg'a çıkardığını da duyurdu. Açıklamada, ESK'nın indirim kampanyasıyla üretici fiyatlarına yönelik herhangi bir müdahalesi bulunmadığının altı çizilirken, kuzu kesimi yaptırmak isteyen üreticilerin kombina müdürlükleriyle irtibata geçmeleri gerektiği hatırlatıldı.

Başkan Bağlamış, yapmış oldukları çağrıya duyarsız kalmayan Et Süt Kurumuna üreticiler adına teşekkürlerini ifade etti.