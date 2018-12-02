Başkan Bağlamış, Hayatı Paylaşmak içi Engel Yok”

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir açıklama yapan Başkan Recep Bağlamış, yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

“ Engelli vatandaşlarımız çalışma azmi, cesareti ve fedakârlıklarıyla ülkemizin gelişimine önemli ölçüde katkı sunarak herkese örnek olmaktadırlar. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, engeli olan bireylerin topluma kazandırılması ve sorunlarının gündeme getirilmesi amacıyla tüm dünyada ve ülkemizde de toplumsal farkındalık oluşturmaktadır. Engelli vatandaşlarımızı hayatın her alanına ve sürecine dahil etmek, onları desteklemek ve teşvik etmek, ihtiyaç duydukları hizmetleri en etkin ve hızlı bir şekilde yapmak onların sorunlarını önceleyip çözmek ve hizmet sunum mekanizmalarını buna uygun hale getirmek, sosyal hayata katılımlarında onlara destek olmak, hayatlarını kolaylaştıracak her adımda yanlarında olmak hepimizin görevidir. Hayatı paylaşmak için engel yok.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün toplumda engellilik konusunda farkındalık oluşturması ve engellerimizin sorunlarının çözümüne katkı sağlaması dileğiyle, tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine sağlıklı ve mutlu bir hayat diliyorum.”