Başkan Bağlamış, "Kırmızı et üreticilerinin sesine daha fazla kulak tıkamamak lazım. Üreticilerimizin sesine kulak tıkanmaya devam edilirse ülkemizin et arzı noktasında çok büyük sıkıntılar yaşanacak ve hayvancılık ülkesi olan ülkemiz hayvan üretemez hale gelecektir" dedi.

Başkan Bağlamış konuyla ilgili şu görüşlere yer verdi:

"Uzun zamandır sık sık gündeme getirdiğimiz kırmızı et fiyatları noktasında büyük sıkıntılar yaşanmaktadır. Özellikle son 2 yıldır girdi maliyetlerinde yaşanan büyük artışlara rağmen et fiyatları yerinde saymakta hatta gerilemektedir. Üreticiler gerileyen fiyatlar karşısında sürekli zarar etmekte, kestirdikleri hayvanların yerine çiftliklerine hayvan koyamamaktadır. Bu da gelecekte ülkemizi hayvan arzı noktasında büyük sıkıntılar beklediğini işaret etmektedir. Burada en önemli nokta piyasa dengeleyicisi konumunda bundan Et süt Kurumu'nun piyasayı regüle edemediğini üzüntüyle bildirmek zorundayım. ESK işlevsiz kalmıştır, üreticinin maliyeti 40 TL'yi bulurken piyasada et fiyatı 32 TL'dir. Üretici Bu fiyatlar karşılığın da sürekli zarar etmekte ve sonucunda çiftliğine hayvan koyamamaktadır. Bu da yakın zamanda ülkemizin et arzında yaşanacak sıkıntının habercisidir. Yarın et arzında yaşanacak bir sıkıntı da et fiyatlarının çok yüksek rakamlara çıkmaması adına bugün ESK üzerine düşen görevleri yerine getirmesi gerekmektedir ve üreticilerin sesine kulak vererek Piyasayı regüle etmelidir, aksi takdirde üzülerek belirtmeliyim ki, üreticilerimizin sesine kulak tıkanırsa ülkemizin et arzı noktasında çok büyük sıkıntılar yaşayacak ve hayvancılık ülkesi olan ülkemiz hayvan üretemez hale gelecektir. Bu noktada 8 -10 ay emek vererek et üretiminin vazgeçilmezi besicilerimiz, son 1 yıldır evlerine ekmek götürememektedir artık besicilerin sesine kulak verilmeli ve bu gidişe dur denilmelidir."