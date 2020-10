Başkan Bağlamış, "Üreticimizin yaşadığı sorunları çözüyoruz"

Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış'ın kırmızı et üreticilerinin yaşadığı sıkıntılarla ilgili yaptığı açıklamaya Et ve Süt Kurumundan sevindirici haber geldi. Başkan Bağlamış Et Süt Kurumunun büyükbaş hayvan fiyatlarında artışa gittiğini belirtti.

Başkan Bağlamış, “ Kayseri Ticaret Borsası olarak gerek medyada, gerekse kamuoyunda dile getirdiğimiz karkas et fiyatlarındaki artış bir nebze olsun üreticimizin yüzünü güldürmüştür" dedi.

"Yapmış olduğumuz girişimler sonucunda üreticimizin sesine ve bizlere kulak verilmiştir" diyen Başkan Bağlamış, "Kırmızı et üreticilerimizin sıkıntılarını ilgili kurumlara ve bakanlığımıza sürekli iletiyoruz. Bu konuda yaşanan gelişme kırmızı et üreticilerimiz tarafından olumlu karşılanmıştır. Bizler Kayseri Ticaret Borsası olarak her zaman üreticimizin ve üyelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Kamu oyunda gündeme getirdiğimiz konunun ardından Nihayet Et Süt Kurumu sesimizi duyarak karkas et fiyatlarında artışa gitmiştir. Biz sadece bu konuda değil üreticimizin her probleminde üreticinin yanında olup sesi olacağız" ifadesinde bulundu.

Başkan Bağlamış, "Kırmızı et üreticilerimiz emeklerinin karşılığını alamıyordu bizler geçtiğimiz günlerde gerek sosyal medyada, gerekse basında üreticinin sorununu sürekli dile getirerek yetkili makamlara sıkıntılarımızı iletmiştik, yaşanan sürecin ardından nihayet ESK konuya duyarsız kalmayarak sesimize kulak verdi. Borsamızın girişimleri sonucunda Üreticimizin 2 yıldan beri eksiye doğru giden durumunu nihayet çözdük. İşletmeler sattığını yerine koyamıyor ve zor şartlar altında üretmeye devam ediyordu ve ürettiğinin karşılığını alamıyordu. Bizlerde Kayseri Ticaret Borsası olarak Tarım ve Orman Bakanlığı'na besicilerin sorunlarını ve çözüm önerilerinin yer aldığı raporları sürekli iletiyorduk. Yaptığımız çalışmalar sonucunda nihayet sesimiz duyuldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz, umarız bundan sonra yaşanan gelişmelerle birlikte et üreticimizin bir nebze yolsun yüzü gülecek. Bizde üreticimizin daha çok üretmesi için üzerimize ne düşüyorsa yapacağız" diye konuştu.