Başkan Bağlamış'tan Kayseri OSB'ye ziyaret

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış ve yönetim kurulu üyeleri Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'ı ziyaret etti.

KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış ziyarette yaptığı konuşmada, kentte sanayi ve ticaretin gelişmesi adına Kayseri OSB'nin yürütmekte olduğu hizmetlerin, ortaya konan projelerin memnuniyet verici olduğunu, Mesleki Teknik Lise, Tasarım Merkezi, Dış Ticaret İstihbarat Merkezi, İtfaiye çalışmaları, sanayicilerin ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanmasına yönelik diğer çalışmalar, Kayseri OSB Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi gibi örnek ve öncü çalışmaların yerine getirilmesinde emeği geçen başta başkan Tahir Nursaçan olmak üzere OSB yönetimine teşekkür ederek, başarılı hizmetlerin devamını dile getirdi.

Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan'da, misafir heyete OSB çalışmaları hakkında detaylı bilgiler verdi. Nursaçan, kurumlar arası işbirliğinin önemine vurgu yaparak, ülkemizin kalkınması ve gelişmesi adına yürütülen bütün bu hizmetlerde başta sanayicilerimiz olmak üzere OSB yönetim kurulu ve çalışanlarının emeği olduğunu, kendilerine tevdi edilen emaneti ve sorumluluğu kaliteli, sağlıklı ve OSB kaynaklarını en verimli şekilde kullanmak suretiyle yerine getirmeye özen ve gayret gösterildiğini, birlik, beraberlik, dayanışma, samimiyet, takım ruhu, tam ve sağlam bir irade ile görevin yerine getirilmekte olduğunu belirtti.