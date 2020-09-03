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‘Başkan Beyaz Masada' sosyal medyadan sürüyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, sosyal medya üzerinden vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.


Pandemi döneminde Başkan Beyaz Masada uygulamasını sosyal medyaya taşıyan Başkan Yalçın, dün akşam da yine takipçileriyle bir araya geldi.


Yeşil alan ve park bahçeden yol çalışmasına, kentsel dönüşümden sosyal ve sportif içerikli mesajlara kadar birçok hususta vatandaşlardan gelen soruları cevaplayan Başkan Yalçın, artan koronavirüs vakalarına dikkat çekmeyi de ihmal etmedi.


Belediye olarak temizlik, hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Başkan Yalçın, vatandaşlardan da maske, mesafe ve temizlik kuralına titizlikle riayet etmelerini istedi.


Yapılan çalışmalardan dolayı çok sayıda tebrik ve teşekkür mesajının geldiği programda Başkan Yalçın ayrıca uzaktan da olsa açılan okullardan dolayı öğretmen ve öğrencilere başarılar diledi.

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