Başkan Büyükkılıç, 1 günde 2 ilçede muhtarlarla buluştu

Memduh Büyükkılıç, muhtar toplantıları çerçevesinde bir günde iki ilçeye giderek, Akkışla ve Sarıoğlan mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

İlçelerde muhtar toplantılarına devam eden Başkan Büyükkılıç, ilk olarak yaylaları, gilaburusu ve yoğurdu ile bilinen Akkışla'da mahalle muhtarları ile buluştu. Akkışla Kadın ve Gençlik Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan, Genel Sekreter Yardımcıları Serdar Öztürk ve Bayar Özsoy, ilgili daire başkanları ve mahalle muhtarları katıldı. Toplantıda muhtarlara hitap eden Başkan Büyükkılıç, periyodik olarak ilçelerde muhtarlarla buluştuklarını belirterek, “Cumhurbaşkanımızın adeta muhtarlık müessesesine vermiş olduğu değerden, sizlerle olan muhabbetinden kaynaklı olarak, dayanışma içerisinde bulunduğunuz yerlerde bizim sesimiz, gözümüz, kulağımız, mahallenize hizmet için çırpınan dostlar olarak sizlerin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Büyükkılıç, muhtarlara olan saygı ve sevgisine vurgu yaparak, “Gerek başkanımız gerekse bizler sizlere olan saygımızı, sevgimizi eksik etmediğimizi bilmenizi isteriz. Mahalleniz daha güzel hizmetlerle buluşsun, ihtiyaçlar giderilsin mantığında yaklaşıyorsunuz. Biz sizlere bir kez daha teşekkür ediyoruz” diye konuştu. Kendilerinden hizmet istenince memnun olduklarını, keyif aldıklarını dile getiren Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerek altyapı kuruluşlarımızın gerekse belediye ekiplerimizin yapmış olduğu çalışmaları görüyorsunuz, daha fazlasını istiyorsunuz, bu da en doğal hakkınız. İstenilince biz memnun oluyor, keyif alıyoruz. Hayata geçirilecek bir şey ise zaten sizlerle birlikte değerlendirip, projelendirip, programa alıp hayata geçiriyoruz. Akkışla'mıza her geldiğimizde bizleri bağrına basan, bizlerle muhabbet içerisinde çalışmalarımızı sahiplenen, yüreklendiren siz değerli muhtarlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyor, Cenab-ı Allah sizlerden razı olsun diyorum. Mikrofonu sizlere vereceğiz, mutlaka her birinizi tek tek dinleyeceğiz. Hiç çekinmeden, istediğinizi söyleyin. Birlikte değerlendiririz.”

Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan da Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a teşekkür ederek, “Çok kıymetli, değerli, aynı zamanda örnek aldığım Büyükşehir Belediye Başkanımız, biz sizi nasıl görüyorsak muhtarlarımız da aynı şekilde görüyor. Muhtarlarımızın talepleri doğrultusunda sizlerin vereceği hizmetlere kavuşacağız” şeklinde konuştu.

Akkışla mahalle muhtarları, toplantı sonunda ‘Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç'a teşekkür ediyoruz' yazılı pankart açarak Başkan Büyükkılıç ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

BÜYÜKKILIÇ, SARIOĞLAN'DA DA MUHTARLARLA BULUŞTU

Akkışla'nın ardından Sarıoğlan ilçesine geçen Başkan Büyükkılıç, tarihi Şahruh Köprüsü ve Tuzla Gölü gibi doğal güzelliklere sahip olan ilçede yapılan hizmetleri değerlendirmek ve yapılacak yatırımları görüşmek üzere muhtarlarla birlikte istişare toplantısı yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önem verdiği muhtarlık müessesesine ve onların temsilcileri olan muhtarlara saygılarını ileten Büyükkılıç, “İyi ki varsınız” diyerek şunları dile getirdi:

"Bugüne kadar değerli başkanımızla uyum içerisinde, sizlerin de tavsiyeleri doğrultusunda elimizden geldiği kadar icraatlarımızı, hizmetlerimizi ulaştırmaya çalıştık. Bundan sonra da taleplerinizi, her birinizi ayrı ayrı dinleyeceğiz, inşallah yine aynı şekilde hizmetlerimizle sizleri buluşturacağız. Yaptıklarımızı biliyoruz, devam edenleri biliyoruz, yapacaklarımızın da inşallah beraber kararını vereceğiz. Şundan her birinizin emin olmasını isteriz. Burada yerel bazda, yerel yönetimler olarak bizler, Ankara bazında da çok değerli Cumhurbaşkanımız ve onun yol arkadaşları olarak hükümetimizdeki dostlarımızla, kardeşlerimizle el ele sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz.”

Konuşmasında birlik, beraberlik mesajı veren Başkan Büyükkılıç, “Ay yıldızlı Türk bayrağımıza, vatanımıza, milletimize, devletimize, inancımıza sahip çıkacak şekilde birbirimize kenetleneceğiz, başka vatanımız yok. Bu vatanı güzelleştirmek, insanların daha müreffeh bir şekilde, daha huzurlu bir şekilde yaşamasını sağlamak her birimizin görevidir. Bugüne kadar bizlere her zaman yardımcı olan anlayışınıza, nezaket kuralları içerisinde söylediğiniz taleplerle ilgili bir kez daha teşekkür ederken, iyi ki varsınız diyorum” diye konuştu.

“HİÇ GİTMEDİNİZ, HEP BURADAYDINIZ”

Büyükkılıç'a, Sarıoğlan ilçesine emekleri ve gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür eden Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım ise “Başkanım, hoş geldiniz diyorum ama hiç gitmediniz, hep buradaydınız. Allah sizden razı olsun. Verdiğiniz emeklerden, bize gösterdiğiniz ilgiden dolayı da çok teşekkür ediyorum. Biz Büyükşehir'e hangi sorunumuzla gittiysek çözüldü, elhamdülillah. Bunlara muhtarlarımız olarak siz de şahitsiniz. Başkanım bütün kurumlarınıza ve şahsınıza çok teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız. Bizi önemsediniz, ilçemizi önemsediniz. Ankara'dan gelecek yatırımlarda da bizim önümüzü açıyorsunuz. Allah yolunuzu bahtınızı açık etsin diyorum” ifadelerinde bulundu.

Yapılan ve yapılacak olan hizmetlerin istişare edildiği muhtar toplantılarında Başkan Büyükkılıç, mahalle muhtarlarını tek tek dinlerken, talep ve isteklerini de yazılı olarak not aldı.