Başkan Büyükkılıç, 100 tesis müjdesi ile yatırım çağrısında bulundu

Memduh Büyükkılıç, 5 buçuk milyon metrekarelik bir alanda kurulan Beydeğirmeni Besi Bölgesi'nde incelemelerde bulunarak, bölgedeki tesis sayısının 100'e ulaşacağını açıklayarak, yatırımcılara da mevcut tesisleri örnek göstererek, yatırım yapmaları çağrısında bulundu.

Hayvancılık üretiminde teknolojik ve verimlilik açısından en son veriler kullanılarak yaklaşık 5 buçuk milyon metrekarelik bir alanda kurulan Beydeğirmeni Besi Bölgesi'nde yerinde incelemelerde bulunan Başkan Büyükkılıç'a, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ali Süslü, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hakkı Alp de eşlik etti.

Yetkililerden bilgi aldıktan sonra burada açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, Beydeğirmeni Besi Bölgesi Projesi kapsamında şu anda üç tesisin hayata geçtiğini, beş yatırımcının da bu sene yine teşvik aldığını hatırlattı.

“100 TESİS HAYATA GEÇMİŞ OLACAK”

Hayvancılıkla ilgili proje konusunda, eylül ayında Tarım Bakanlığı'ndan onlarca projeye destek alacaklarına inandığını söyleyen Büyükkılıç, Beydeğirmeni Besi Bölgesi'nde faaliyette olan bir besi tesisinden çağrıda bulundu.

Bu proje ile Kayseri'nin kazanacağını belirterek yatırımcılara seslenen Başkan Büyükkılıç, “Üç tane tesisimiz bitmiş durumda, inşallah önümüzdeki günlerde 5 proje daha hayata geçmiş olacak. 2022'de inşallah tesis sayısı 100'e rahatlıkla ulaşacak konum ve durumda. Modern, günün koşullarına uygun, teknolojiyi göz ardı etmeden burada her türlü girdisini çıktısını rahatlıkla değerlendirilebilecek önemli bir tesisteyiz. Emin Tekin kardeşimize hayırlı olsun diyoruz, onlar yola daha önce çıktılar, epeyce yol alıp, bir bakıma örnek teşkil ettiler, üreticilerimizi de cesaretlendirdiler” diye konuştu.

“PASTIRMA SUCUK KONUSUNDA ÜLKENİN AMİRAL GEMİSİ OLAN ŞEHRİMİZE BÖYLE TESİS DOĞRU OLANIYDI

Büyükkılıç, alt yapı konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na çalışmaları için teşekkür ederek, “Büyükşehir Belediyesi olarak da arsa fiyatlarıyla ilgili azami şekilde yaptık, biyogaz ile ilgili tesisler, atıkları değerlendirme bağlamında çalışma aşamasına gelindi, o sorun da çözüldü. Kısacası yollarıyla, altyapısıyla, sosyal tesisleriyle, buradaki her türlü imkânlarla, en önemlisi borsamızın, belediyemizin, kırmızı et üreticilerinin iş birliğiyle bir yatırım hayata geçiriliyor. Hem çevreci, hem teknolojiyi göz ardı etmeyen, kazan kazan politikasıyla şehrimize, belediyemize, borsamıza ve üreticimize kazandıracak olan bir tesis olacak. Pastırma sucuk konusunda adeta ülkenin önemli bir merkezi, amiral gemisi olan böyle bir şehirde elbette bu tesislerin bir an evvel hayata geçmesi ve kendi imkânlarıyla, kendi kaynaklarıyla buna zemin hazırlaması doğru olanıydı. Bu konuda canla, başla her türlü fedakârlığı yaparak koşuşturmaya devam ediyoruz. Gerçekten önemli ve güzel bir çalışma, hayırlı olsun.”

ET VE SÜT KURUMU KONUSU BAKANLIĞA İLETİLDİ

Proje içerisinde Et ve Süt Kurumu için alan ayrıldığını ve Tarım Bakanlığı'na konuyu ilettiklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hem Kayseri'miz kazanacak, hem enerjimiz temiz, doğal yenilenebilir bir enerji olarak da sisteme böylece katılmış olacak. Kayseri sucuğun pastırmanın ana vatanında elbette ki dışardan besiciler yerine, burada üretip dolayısıyla et, malzeme sağlamayı da çok çok önemsiyoruz. Burada bu parantezi açmışken ufak bir isteğimiz olduğunu daha önceden Tarım Bakanlığı'mıza ilettiğimiz için paylaşıyoruz. Kamuoyuna da bizim bilgi vermemiz bağlamında burada Et ve Süt Kurumu'muzun tesisinin yapıldığı yönünde beklentimiz olduğunu, benim değil, şahsımızın değil, belediyemizin değil, üreticilerimizin böyle bir Et Süt Kurumu'muzun kesim merkezimizin burada olmasını, gereksiz yere çevre illere transfer değil, komşu illerin gerekiyorsa bu işin merkezi olan Kayseri'mize gelmesini sağlamak da bir beklenti halinde, onu da burada nezaketen paylaşıyoruz, siyasi irade inşallah bu konuda gerekli çalışmayı yapacaktır. Zaten projemizin içerisinde buraya ayrılmış alanımızda söz konusu.”

“MEMDUH BAŞKANIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Bağlamış da Beydeğirmeni Besi Bölgesi'nde yaklaşık 100 bin hayvan besisi yapılacağını belirterek, “Öncelikle Memduh Başkanıma teşekkür etmek istiyorum. Buradaki üreticilerimizin arazi alması noktasında hemen hemen yüzde 50'ye yakın indirim söz konusu oldu ve üreticimize destek oldu, hemen bu süreç ile birlikte yatırımlar burada başladı, üç tane tesisimiz de hayata geçmiş oldu. Üreticilerimizin en büyük sorunlarından biri olan hayvan dışkısını da biyogaz tesisi kurma aşaması ile çözmüş oldu” dedi.

2022 yılında yaklaşık burada 100 tesis oluşacağını ve 30 bin hayvan üzerine besi yapılmaya başlanacağına inandığını ifade eden Bağlamış, “Büyükşehir Belediyemiz her süreçte olduğu gibi bu süreçte de bizi olağanüstü destekliyor. Başkanım şahsında bütün Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına teşekkür ediyorum. Altyapıdan, suyuna, elektriğine ve biyogaz tesisine kadar üreticilerimizin her daim yanındalar” diye konuştu.

Bağlamış, üreticiler olarak 2023'te Beydeğirmeni Besi Bölgesi'nde 100 bin hayvana ulaşmaya temenni ve gayret ettiklerini belirterek, yatırımcılara da Büyükşehir Belediyesi'nin vermiş olduğu destekleri görüp, bir an önce buradaki yatırımlarını hayata geçirmeleri çağrısında bulundu.