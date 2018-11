Başkan Büyükkılıç: "16 ilçemizdeki kardeşlerimizin tamamını kucaklayacak anlayış içerisinde çalışmaları sürdüreceğimden kimsenin şüphesi olmasın"

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nde (KGC) düzenlenen ziyarette konuşan Melikgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç; "16 ilçemizdeki kardeşlerimizin tamamını kucaklayacak anlayış içerisinde bu çalışmaları sürdüreceğimden hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Ziyarette konuşan KGC Başkanı Veli Altınkaya; büyükşehir belediye başkan adayı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Memduh Büyükkılıç'a başarılar dileyerek; "Memduh başkanımızı 1993 yılından beri yakinen tanıyoruz. Kendisine yeni siyasi hayatında başarılar diliyorum. Geçtiğimiz hafta cumhurbaşkanı, kendisini partisinin büyükşehir belediye başkan adaylığını açıkladı. Memduh başkan hem milletvekilliği, hem il başkanlığı hem de belediye başkanlığı döneminde basın ile hep yakın ilişki içerisinde oldu. 31 Mart'da millet iradesi, kendisi lehine tecelli ederse büyükşehirde de bu desteğinin büyüyerek devam edeceğinden şüphemiz yok. Melikgazi'de var olan desteğinin büyükşehirde de büyüyerek devam edeceğinden hiç şüphemiz yok" dedi. Altınkaya ayrıca AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'ye de başarılar diledi.

Parti gözetmeksizin tüm Kayseri'yi kucaklayacaklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç; "Her şeyden önce bizleri seven, güvenen, bu kadar uzun süreli siyasette adeta bizlere sahip çıkan fedakar, vatanperver insanlarına, ay yıldızlı Türk Bayrağımıza, devletimize sahip çıkan Kayserimizin güzel insanlarına minnet duyuyor teşekkür ediyorum. Kayserimizin insanı bizleri istedi, elbette ki bu çalışmalar yapılırken değerlendirildi, cumhurbaşkanımız da bunu değerlendirdi ve cumartesi günü Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak beni görevlendirdi. Kayserimizin güzel insanları bu güne kadar sahip çıktığı gibi bugünden sonra da çıkacaklarına inanıyorum. Elbette parti kimliğimiz var ama bunun yanında parti farkı gözetmeden herkesi kucaklayacak bir anlayışa sahibim. Bugüne kadar oldum, bundan sonra da daha pekiştirerek, geliştirerek, 16 ilçemizdeki kardeşlerimizin tamamını kucaklayacak anlayış içerisinde bu çalışmaları sürdüreceğimden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bugüne kadar nüfusu 600 bine ulaşmış, cazibe merkezi olmuş Melikgazimizde yaptığımız çalışmalar ve uygulamalar ile insanların rengine, ırkına, yaşantısına, felsefesine göre ayrıştırmadan ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın' felsefesiyle bugüne kadar hizmet ettiysek, bundan sonra da yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Teşkilatımız ve cumhurbaşkanımızın verdiği bu göreve en iyi şekilde layık olacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Allah'ın izniyle bize güvenenleri mahçup etmeyeceğiz, onlara layık olmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Kayseri sevdalısıyız"

Ekip olarak Kayseri'yi daha yukarı noktalara taşımak zorunda olduklarının da altını çizen Büyükkılıç, "Seçim sürecinde değişik adaylar olacak, bu demokrasinin gereğidir. Ama bizde seviye hiçbir zaman düşmeyecek, kucaklama olacak. Her adayımızın, her partimizin yanına gideceğiz, onlarla birlikte uzlaşma kültürü içerisinde görüşeceğiz, konuşacağız. Biz Kayseri sevdalısıyız, Kayseri bizim olmazsa olmazımız. Elbette ki Kayseri'nin ekonomik, ticari, turizm, kültür yönünden; elbette ki hanım kardeşlerimizin, gençlerimizin geleceği yönünden, üniversitemizin geleceğe bakışı açısından, kısacası her alanda Kayserimizi ekip olarak bugüne kadar taşıdığımız noktalardan daha yukarılara taşımak zorundayız. Bizim yönetimiz anlayışında ‘ben yaptım oldu, işine gelirse' demek yerine ‘siz istediniz biz yaptık, inşallah sahiplenirsiniz, korursunuz' deriz ve yolumuza devam ederiz" diye konuştu.

Açıklamaların ardından ziyaret soru, cevap şeklinde devam etti. İlçe belediye başkan adayları için anketlerin devam ettiğini dile getiren AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu; "Anket yaptırıyoruz, neticelendikten sonra açıklayacağız. Cumhurbaşkanımızın Türkiye'ye döndüğü tarihten birkaç gün sonra açıklamayı hedefliyoruz" dedi.