Başkan Büyükkılıç, 2 ayrı proje ile 'Yılın Belediye Başkanı' ödülüne layık görüldü

Memduh Büyükkılıç, 12. Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri çerçevesinde KAYMEK Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) ve Şehir Kütüphanesi projeleri ile iki ayrı kategoride “Yılın Belediye Başkanı” ödülüne layık görüldü.

İstanbul Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda 12.'si düzenlenen Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri Töreni'ne video konferans yöntemi ile katılan Başkan Büyükkılıç, proje ve uygulamalarını takdir eden Özelkalem Dergisi'ne teşekkür etti. Kayseri'deki programları nedeniyle İstanbul'daki ödül törenine katılamayan ancak video konferans aracılığı ile törene uzaktan bağlanan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Uzakta da olsak gönüllerimiz sizlerle” diyerek başladığı konuşmasında, proje ve çalışmalarını takdir ederek ödüllendiren Özelkalem Dergisi'ne teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç, duygu ve düşüncelerini şöyle dile getirdi:

"Erciyes'in eteğinden sevgilerimizi, saygılarımızı, sizin şahsınızda tüm katılımcılara sunuyorum. Böyle güzel bir organizasyonu yaptığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Malumunuz pandemi sürecinden kaynaklı olarak her türlü, sosyal, eğitim, kültürel alanlarda aksaklıklar söz konusu oldu. Ama biz krizi fırsata çevirmek suretiyle UZEM yöntemini uygulayarak uzaktan eğitim modeli ile KAYMEK bünyesindeki tüm etkinliklerimizi yapmak yoluyla da öğrencilerimizin evlerine misafir olduk. Dolayısıyla bu çalışmaları sadece kendi öğrencilerimize sunmaktan öte tüm vatandaşlarımıza da bir bakıma ulaştırmış olduk. O açıdan da bir zenginliğe böylece geçiş olmuş oldu. Bu açından bunu çok önemsiyor ve değerlendiriyorum. Sizler de takdir etmiş, bizleri ödüllendirmiş ve sorumluluğumuzun çok daha fazla olması, dijital çağda teknolojiyi en güzel şekliyle kullanarak öğrencilerimizi ve bize güvenen insanları mağdur etmememiz gerektiğini de buradan paylaşmış bulunuyorum. Bu vesileyle sevgiler, saygılar sunuyorum.”

BÜYÜKKILIÇ, İKİ KATEGORİDE YILIN BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ

Bu sene 12.'si yapılan ve aralarında, kültür sanat ve turizm etkinlikleri kategorisinde ‘Şehir Kütüphanesi' ve E-belediyecilik kategorisinde ise ‘Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM)' uygulaması ile ödül alarak yılın belediye başkanı ödülüne layık görülen Büyükkılıç'ın başkanlığındaki Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yer aldığı toplam 23 belediye de ödül aldı.

BÜYÜKKILIÇ, GEÇEN YIL DA YILIN BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLMİŞTİ

Her yıl düzenlenen Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri'nin geçen yılki 11'inci ödül töreninde Başkan Büyükkılıç, kültür sanat ve turizm etkinlikleri kategorisinde uluslararası projesiyle yine yılın belediye başkanı ödülü kazanmıştı.

ÖDÜLLER 12 KATEGORİDE 7 JÜRİ ÜYESİ İLE BELİRLENDİ

Güzel bir Türkiye hayali ile düzenlenerek faaliyetlerin teşvik edilmesinin amaçlandığı her yıl gerçekleştirilen Özelkalem Dergisi, ‘yerel yönetim ödülleri, afet yönetimi, kentsel tasarım, kentsel dönüşüm, kent içi ulaşım, kültür ve tabiat varlıklarının korunması, çevre koruma, kültür sanat ve turizm etkinlikleri, sosyal sorumluluk, katılımcı yönetim, e-belediyecilik, kent ekonomisi ve uluslararası işbirliği' olmak üzere toplam 12 kategoride verilirken, çoğunluğu akademisyenlerden oluşan 7 jüri üyesinin değerlendirmesiyle ödüllü belediyeler belirlendi.

Ödülleri takdim edilen törende, Belediye Başkanları Korosu da konser verdi.