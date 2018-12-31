Başkan Büyükkılıç: “2019 yılı Kayseri için kalkınma ve gelişme yılı olacak”

2018 yılının cazibe merkezi Melikgazi'nin yatırım ve hizmet dolu yıllarından biri olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç Kayseri'de 2023 yılının heyecanı ve şevki ile daha da ileriye götürecek projelerin temellerinin 2019 yılında atılacağını, altyapıda, şehircilikte, kentsel dönüşümde, kültürde, sanatta, sağlık ve sporda büyük yatırımların şehri adeta kuşatacağını ifade etti.

Bölgesel değer ve ürünler ile tarım ve hayvancılık gibi kırsal kesime yapılacak tarımlar ile bir bütün şehir Kayseri olarak planlama yapıldığını kaydeden Başkan Büyükkılıç, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“2018 yılında yaptığımız çalışmalarla, gerçekleştirdiğimiz köklü değişim ve dönüşüm hamleleriyle Melikgazi Anadolu'da örnek ve referans belediye olmuştur. Alt yapı, imar ve fen işleri gibi fiziki belediyecilik anlayışından öte sosyal belediyeciliği de ön plana alarak şeffaf ve adaletli bir hizmet anlayışıyla Kayserimiz için gerekli olan her şeyi yapmak için gerekli projeler hazırlandı. Melikgazi de 2017 yılında önemli sosyal ve fiziki çalışmaları hayata geçirmenin mutluluğunu yaşarken; 2019 yılında da Kayserimizin ihtiyaç duyduğu yatırımları hemşerilerimizin desteği ile gerçekleştireceğiz.”