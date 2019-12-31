Başkan Büyükkılıç: "2020'ye Kayseri damga vuracak"

Memduh Büyükkılıç, 2020 yılının Kayseri'nin geleceğine damga vuracak yıllardan birisi olacağını belirtti. Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin sadece bugünü değil geleceği için de çok önemli olan projelere 2020 yılında başlanacağını kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2019 yılında örnek projeler ve öncü uygulamalarla şehrin marka değerine katkıda bulunmaya, hız kesmeyen yatırımlarla halkımızın hayatını kolaylaştırmaya devam ettiklerini ve gelecek nesillere çok daha yaşanabilir bir şehir bırakmak için yeni projelerle ilgili özellikle Ankara bazında yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi. 2019'da yapılan çalışmaların meyvesini 2020 yılında alacaklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Belediyecilikteki tecrübemiz, hizmeti ibadet bilen anlayışımız, her alandaki yetkin personelimiz ve vatandaşlarımızdan aldığımız destekle çıtayı daha da yükseltmeye devam ediyoruz. 2020 yılında Kayseri tarihinin en önemli projelerinin temelini atarak, geleceğin Kayseri'sine önemli eserler bırakacağız. 1 milyon 260 bin metrekare büyüklüğü ile sadece Kayseri'nin değil ülkemizin en büyük parklarından birisi olacak olan Hava İkmal Şehir Parkı'nın temelini 2020 yılında atacağız. Ayrıca Kocasinan Bölgemize de 1 milyon 100 bin metrekare büyüklüğünde Keykubat Millet Bahçesi'ni kazandıracağız. 2020 yılı ulaşımda da önemli yatırımların yılı olacak. Konforlu toplu ulaşımı daha da yaygınlaştırmak için iki ayrı raylı sistem hattının temelini atacağız. Belsin-Terminal-Şehir Hastanesi-Nuh Naci Yazgan Üniversitesi-Mobilyakent raylı sistem hattının ihalesi kısa süre içinde yapılacak ve baharla birlikte hattın yapımına başlanacak. Talas-Anayurt hattının da ihalesini en kısa sürede yaparak bu hattı da şehrimize kazandırmak için çalışmalara başlayacağız” dedi. 2020 yılında Kayseri belediyecilik tarihinin en önemli projesi olan Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ilk etabının teslim edileceğini ve diğer etapların hızla devam edeceğini, Camii Kebir Kentsel Değişim Projesine başlanacağını, Beydeğirmeni Besi ve Hayvancılık Bölgesi'nde yatırımların hız kazanacağını dile getiren Başkan Memduh Büyükkılıç, altyapı, çevre, kültür, sanat ve sporda da yatırım ve hizmetlerin hızla devam edeceğini söyledi. Başkan Memduh Büyükkılıç, ilçe belediyeleri ile el ele gönül gönüle çalışarak ilçelerin ihtiyaçlarını gidermek için de gayret göstermeye devam edeceklerini kaydetti.

2019 yılında turizme verdikleri önemin ve bu doğrultuda yaptıkları çalışmaların artan bir ivmeyle süreceğini vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, “Şehrimize yeni cazibe alanları kazandırırken, sadece bölgemize değil tüm dünyaya hitap eden bir kent olmak için de çalışmalar yapıyoruz. Kayseri, sahip olduğu değerlerle dünyanın önemli turizm kentlerinden birisi olmalıdır diye düşünüyoruz. Bu düşünceden hareketle sağlık turizmi için ilk adımları attık. Sağlık Turizmi Çalıştayı ve arkasından devam eden bilgilendirme toplantılarıyla başlattığımız çalışmalar 2020 yılında yapacağımız Sağlık Turizmi Kongresi ile hız kazanacak. Keza, Kayseri mutfağının zenginliğini ortaya koyduğumuz Gastronomi Çalıştayı ile bu alanda başlayacak çalışmalarımız da 2020'de çok daha ileri boyutlara taşınacak. 2020 yılı; balon turizmi, yeni açacağımız müzelerle kültür turizmi, inanç turizmi, doğa turizmi gibi alanlarda da önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl olacak. Tüm bu çalışmaların yanı sıra dünya standartlarındaki kayak merkezine sahip olan Erciyes'imizi, yüksek irtifa kamp alanlarıyla yazın da insanlığın hizmetine sunacağız” diye konuştu.