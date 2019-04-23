Başkan Büyükkılıç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Başkanlığı Sudenur Gündüz'e devretti

Memduh Büyükkılıç, öğleden önce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle gerçekleştirilen resmi kutlamalara katıldı, ardından da makamının 4. Sınıf öğrencisi Sudenur Gündüz'e devretti. Başkanlık makamına oturan Sudenur Gündüz'ün talimatları anında yerine getirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanlık koltuğuna Av. Ahmet Ulucan İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Sudenur Gündüz oturdu. Koltuğunu Sudenur Gündüz'e devreden Memduh Büyükkılıç, tüm milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tebrik ederek huzur içinde daha nice bayramlara erişmemiz temennisinde bulundu. Başkan Büyükkılıç, 23 Nisan'ı tüm çocukların bir şenlik havasında kutlamaları için Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle ilgili de bilgi verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanlığını devralan Sudenur Gündüz de, üç yıldır Spor A.Ş.'de lisanslı olarak basketbol oynadığını hatırlatarak spor ve sporcuya verdiği destekler nedeniyle Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti. 23 Nisan'ı bir bayram olarak armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına teşekkür eden Başkan Gündüz, “Bizlere emanet edilen vatanımız ve bayrağımız uğruna hiç düşünmeden 100 yıl önce olduğu gibi canımızı vermeye hazırız. Sevgi ve dostluğun tüm dünyayı kucakladığı neşe ve mutluluk dolu daha nice bayramlara ulaşmayı diliyorum” dedi.

Başkan Sudenur Gündüz daha sonra Büyükşehir Belediyesi'ne ait müzeler ile buz pateni pistinin 23 Nisan'da ücretsiz olması talimatını verdi. Başkan Büyükkılıç da talimatın hemen yerine getirildiğini ifade ederek, “Valiliğimize vekalet eden çocuğumuzun talimatı ile Hayvanat Bahçesi 1 hafta ücretsiz olmuştu. Buz pateni pisti ve müzelerin yanı sıra Erciyes'teki mekanik tesisler de bugünlük çocuklarımıza ücretsiz. Bugün sizin gününüz. Bayramı gerçek manada kutlamanız için Büyükşehir Belediyesi her türlü imkanı sunuyor” diye konuştu. Başkan Büyükkılıç daha sonra makamında ağırladığı çocuklara çeşitli hediyeler verdi.