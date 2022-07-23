Başkan Büyükkılıç, 24 Temmuz Basın Bayramı'nı kutladı

Memduh Büyükkılıç, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, basın mensuplarının Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.

Başkan Büyükkılıç 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Büyükkkılıç, mesajında demokratik toplumların en önemli bilgi gücü ve gereksinimi olan basının, ilkeli ve tarafsız bir şekilde vatandaşların gözü, kulağı olmayı sürdürerek, haber alma hakkına verdikleri önemli katkıyı en iyi şekilde devam ettireceğine yürekten inandığını belirtti. Memduh Büyükkılıç, “Gazetecilik ilkeleri ve meslek etiğine bağlı bir şekilde, kamuoyunu hızlı ve doğru bir biçimde bilgilendirmek için büyük bir gayret ve özveri ile gazetecilik mesleğini yürüten tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyorum” dedi. Basın mensuplarının gösterdiği hassasiyetin daha güzel işlere imza atılmasına vesile olacağına dikkat çeken Büyükkılıç, mesajında şu ifadeleri kullandı;

“Gazetecilerimizin yakın tarihimize kadar yaşadığımız, gerek dünya gerekse ülke olarak, zorlu süreçlerde üstlendiği görev, toplumun hayati öneme sahip bilgilere anlık olarak ulaşmasını sağlarken, basının ne denli önemli olduğunu da gözler önüne sermiştir. Basınımız ve gazetecilerimiz her zaman olduğu gibi vatandaşlarımızı tarafsız, ilkeli ve doğru bir şekilde bilgilendirme görevlerini yerine getirmeye devam edeceklerdir. Basın mensuplarımızın gösterdiği mesleki hassasiyet, dünyada ve ülkemizde her zaman daha güzel işlere imza atılmasına vesile olacaktır. Bu duygu ve düşüncülerle yerel basınımız başta olmak üzere tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum.”

Başkan Büyükkılıç, mesajında gece gündüz demeden fedakârca görevlerini yerine getirmeye çalışan tüm basın mensuplarına teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar dilerken, vefat eden tüm basın mensuplarına da Allah'tan rahmet diledi.