Başkan Büyükkılıç, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı

Memduh Büyükkılıç, Ankara'da Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da hitaplarını gerçekleştirdiği AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Başkan Büyükkılıç, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın millet sevgisiyle dolu 21 yılımızı özetleyen hitaplarını dinledik” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrif ettiği, Ankara'da parti genel merkezinde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin ve AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Mert Şimşek de katıldı.

Partisinin genel merkezinde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “AK Parti olarak 21 sene önce milletimizin ümidi olarak kurulmuş, kutlu bir davanın günümüzdeki temsilcileri olarak yola revan olmuştuk. Hamdolsun aradan geçen süre zarfında kurucu değerlerimizden, bizi biz yapan kadim prensiplerden taviz vermeden yolculuğumuzu sürdürdük” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç ise toplantının hayırlara vesile olmasını dileyerek, şunları kaydetti:

“AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımızı Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımları ile başkentimizde gerçekleştirdik. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 yıl önce başlattığı hizmet seferberliği ve her gün gururla, onurla izlediğimiz kararlılığı, liderliği, gücü ve kuvveti her geçen gün bizdeki hizmet aşkını arttırıyor.”