Başkan Büyükkılıç, AK Parti teşkilatlarıyla bir araya geldi

Memduh Büyükkılıç, AK Parti Melikgazi İlçe Yönetim Kurulu ve İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Toplantıları'na katılarak gençlerle ve partililerle sohbet etti.

Önce AK Parti Melikgazi İlçe Yönetim Kurulu Toplantısı'na ardından da İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılan Başkan Büyükkılıç, gençler başta olmak üzere teşkilat üyeleri ile sohbet etti.

AK Parti Melikgazi İlçe Başkanlığı'nda gerçekleşen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke ve yönetim kurulu üyeleri katılırken ve AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığı'nda gerçekleşen toplantıya İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Mert Şimşek ve yönetim kurulu üyesi gençler katıldı.

Her iki toplantıda da partililerle sohbet eden Büyükkılıç, “AK Parti Melikgazi İlçe Yönetim Kurulu Toplantısı'nda kıymetli teşkilatımızla bir araya geldik. Sonrasında İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Toplantısı'nda sevgili gençlerimizle buluşarak, yüz akımız olan kardeşlerimizle keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Gençlerimiz başta olmak üzere teşkilat mensuplarımıza çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.

Teşkilat mensupları da Başkan Büyükkılıç'a, Kayseri'ye değer katan hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Büyükkılıç, toplantıların ardından teşkilat üyeleri ile birlikte günün anısına fotoğrafı çektirdi.