Başkan Büyükkılıç, “Akıllı İşler” konu başlıklı İnteraktif Pazarlama Zirvesi'ne katıldı

Memduh Büyükkılıç, Marketing Türkiye ile Marketing ve Management İnstitute tarafından düzenlenen İnteraktif Pazarlama Zirvesi'nde Kayseri'deki akıllı şehir uygulamalarını anlattı ve hedefleri açıkladı. Başkan Büyükkılıç, ortak akılla, çok güçlü ve geleceğe yön veren bir Kayseri hedeflediklerini belirtti.

Radisson Blu Hotel'de gerçekleştirilen İnteraktif Pazarlama Zirvesi'nde bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, önce Kayseri'den bahsetti ve Kayseri'nin 6 bin yıllık ticari geçmişi olan uygarlıklara ev sahipliği yapmış, hoşgörünün ve markaların merkezi ve medeniyetlerin Başkenti olduğunu söyledi.

“TEMEL AMAÇ İNSANA DOKUNMAK”

Akıllı şehircilikte temel amacın insana dokunan ve çevreyi koruyan sürdürülebilir ve yerel dinamiklerle beslenen, teknolojiyi bir amaç değil bir araç olarak kullanacak ve öncelikli olarak yerel çözümlerle beslenecek bir kent yönetim modeli inşa etmek olduğunu dile getiren Başkan Memduh Büyükkılıç, bu konuda Kayseri'de yapılan çalışmalardan bahsetti. Kayseri'de 10 yıldır var olan ve her geçen gün geliştirilen coğrafi bilgi sistemleri altyapısı üzerinde kurulan bir akıllı şehircilik yaklaşımı olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Bu ekosistemde merkezinde vatandaşlarımızın yer aldığı ve Büyükşehir Belediyemiz önderliğinde Kayseri'nin geleceğine yön veren üniversitelerimiz, teknokent ve ar-ge merkezlerimiz, özel sektörümüz, ilçe belediyelerimiz ve diğer kamu kurumlarımızın ortak çalışma ve iş görme mantığında hareket etmekteyiz. Bu kapsamda öncelikle vatandaşlarımızın şehrimizin veya günlük yaşam kalitemizi etkileyen unsurların daha iyi hale getirilmesi için kurumlarımız ve belediyelerimiz araştırma yapmakta, bu araştırma sonucu ihtiyaçlar belirlenmekte, bunun akabinde akillikayseri.com veya smartkayseri.com adını verdiğimiz web sitesinden bu ihtiyaçlar sisteme girilmektedir. Öncelikle yerli çözüm arayışları ve araştırmaları için yine bu sistem üzerinde üniversitelerimiz, akademisyenlerimiz, teknokent ve ar-ge firmaları konu ile ilgili çözüm odaklı bir çalışma içine girmektedirler” dedi.

YENİ AKILLI UYGULAMALAR GELİYOR

Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşları tarafından uygulanan akıllı aydınlatma ve akıllı sulama sitemleri, akıllı sayaç okuma çalışmaları, akıllı ve uzaktan kontrol edilebilir kavşak çalışmaları, bisiklet paylaşım sistemi, akıllı otopark sistemi, ulaşımdaki mobil uygulama gibi çalışmalar hakkında da bilgiler veren Dr. Memduh Büyükkılıç, “Bunlarla birlikte önümüzdeki süreçte; Tüm yönetim dinamiklerimiz teknolojiden en iyi şekilde fayda sağlayan bir yapıya dönüşecektir. Öncelikle bu yıl içinde Kayseri'de geniş katılımlı bir “Akıllı Şehir Çalıştayı” yapacağız. Bu çalıştay neticesinde önceliklerimiz, otansiyelimiz ve hayallerimizi ortaya koyup bir vizyon çizeceğiz. Bu vizyon şehrin tüm dinamikleri ile ortak akılla birlikte Kayseri'yi geleceğe taşımak için bir yol haritası olacak. Büyükşehir belediyemiz başkanlığında bir yürütücü heyet oluşturulacak. Kayseri'den akademisyen ve teknokent yetkililerinin de olduğu bir danışma kurulu oluşturulacak. Şehrimizin geleceğine ilişkin çıkan kararlar proje zaman takvimine bağlanarak adım adım gerçekleştirilecek. Belediyemize ait Kcetaş ve Kepsaş şirketi yönetimindeki Elektrik direkleri, sensörlerin altyapısını oluşturacak bu direkler üzerine uygun yerlere ve uygun miktarda trafik, gürültü, ses, hava kalitesi, sıcaklık, basınç, güneş ışınları, gibi farklı ihtiyaçlara yönelik sensörler kurulacak. Akıllı geri dönüşüm otomatları ile pet şişe cam şişe vb. atık getirene ulaşım kartına yükleme yapılacak.Gençler Kadınlar ve çocuklara yönelik akıllı uygulamalar ile daha sosyal akıllı katılımcı ve kültürel değerlerine bağlı çalışmalara aracılık edilecek. İlçelerimizde akıllı ve bilinçli tarım için toprak sensörleri ve meteorolojik gözlemler ve toprak altı kamera sistemleri ile uygun ürün yetiştirilmesi ve rekolte artırımı için üniversitelerimizin destekleriyle çalışmalar yapılacak. Bisiklet yollarından enerji üretimine yönelik pilot çalışmalar başlatılacak. İnsansız yani otonom ulaşım araçları pilot seferleri başlatılacak. Bu çalışma ile yerli sanayi ve teknolojik yaklaşımlar ile Kayseri'de üretilecek otonom araçlar için genç mühendislere ve girişimci sanayicimize ilham kaynağı olacak. Oluşacak yapıda yapay zekâ, veri madenciliği, sanal gerçeklik gibi birçok teknolojik yenilik uygulanacak. Şehrin önemli noktalarına turistik ve trafik gözlem amaçlı kameralar yerleştirilecek. Kayseri'de kent meydanı veya uygun başka bir bölgede pilot alan belirlenerek yerel çözümlerin ve yaklaşımların bizzat şehrin içinde çözümlerinin uygulandığı imkânlar sunulacak. Eğitim ve bilinçlendirme ve sahiplenme için sanal ortamda e- eğitim araçları geliştirilecek. Tüm sulama sistemlerinde, yağmur suyunun depolanıp bu depolardan akıllı ve kontrol edilebilir sulama yapılan tasarruflu ve çevreci sistemlerine geçilecek. Şehir içi ve parklarda akıllı aydınlatma sistemlerine geçilecek. Aspilsan fabrikası ve Akü üreticilerimiz teknokent yazılım firmalarımız ve kalkınma ajansımızın desteğiyle ortak çalışmalar yapılarak elektrikli araçlar için prototip enerji kaynağı ve elektrikli motor üretimi gerçekleşmesi için çalışılacak. Binaların çatı sularının belirli depolara toplanıp çim ve bahçe sulamada kullanılabileceği örnek ve pilot çalışmalar yürütülecek. Engellilere yönelik navigasyon sistemleri ve akıllı uygulamalar geliştirilecek. Şehir içinde uygulanan yöntem ve çözümlerin sergilendiği ve özellikle bu yönde vatandaşların öğrencilerin ziyaretleri ile ilham kaynağı oluşturacak "Kayseri Akıllı Şehir uygulamaları Merkezi" kurulacak. Bu merkeze il dışından veya yurtdışından gelen misafirler ziyareti ile farkındalık sağlanacak, diğer şehirlere örnek teşkil edilecek, şehrin prestijini arttıracak” diye konuştu.