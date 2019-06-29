Başkan Büyükkılıç, “Anadolu Güneşi Elektrik Üretiyor” programına katıldı

Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yenilenebilir enerji üreten firmaların katılımıyla gerçekleşen Anadolu Güneşi Elektrik Üretiyor programına katıldı. Kayseri'nin ve ülkemizin bu alandaki çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, ülkemizin tam bir güneş cenneti olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı ve Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Önceki Dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile birlikte katıldığı “Anadolu Güneşi Elektrik Üretiyor” konulu toplantıda sektör temsilcilerine hitap etti. Ommer Otel'de düzenlenen toplantıda güneş enerjisi açısından en verimli bölgenin Orta Anadolu Hattı olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, bu hat üzerindeki Kayseri'nin önemini vurguladı.

“KAYSERİ'NİN 319 MW KURULU GÜCÜ VAR”

Yenilenebilir enerjinin gerek çevre, gerek dönüşüm, gerekse dışa bağımlılık açısından önemli olduğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, şehrimizin günümüz itibarıyla 319 MW kurulu gücü olduğunu belirterek, “1 adet biyokütle, 1 adet rüzgar enerjisi, 2 adet doğal gaza dayalı kojenerasyon, ve 348 adet güneşe dayalı olmak üzere toplam 367 adet lisanssız elektrik üretim tesisi bulunmaktadır. Amacımız bunların sayısının artması yönünde gayret göstermektir. Güneş enerjisi öncelikle yüksek potansiyeli, kullanım kolaylığı, yenilenebilir ve çevre dostu özellikleri ile diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına göre daha hızlı bir şekilde yaygınlaşabilecek niteliktedir. Güneş ışınlarını elektrik enerjisine çeviren tesis sayısı hızla artmaktadır. Bu da Türkiye'nin elektrik enerjisi potansiyeline önemli katkı sağlayacak ve ilerleyen süreçte ithalatı da azaltacaktır. 2018 yılı sonu itibarıyla Türkiye'nin toplam enerji üretiminin yüzde 6'sı güneş enerjisi santrallerinden sağlanmıştır” dedi.

“ÜLKEMİZ DÜNYA SIRALAMASINDA 12'İNCİ SIRADA”

Ülkemizin kurulu güç anlamında dünya sıralamasında 12'inci sırasında yer aldığını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu alana diğer ülkelerden çok daha geç girmemize rağmen 17 yıllık AK Parti iktidarımız süresince devlet politikası olarak alım garantisi verilmesi ve ciddi teşviklerle desteklenmesiyle başta İç Anadolu olmak üzere çok değişik yerlerde bu yatırımlara rastlanmakta ve sayı dünyaya öncülük edecek şekilde hızla artmaktadır.”

Büyükşehir Belediye Başkanı ve Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konuşmasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin hakim hissedarı olduğu KCETAŞ'ın 20 MW kurulu gücünde GES ve 14,3 MW kurulu gücünde HES tesisine sahip olduğunu da kaydetti.