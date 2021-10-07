Başkan Büyükkılıç Ankara'da

Memduh Büyükkılıç, Ankara'da Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrif ettiği AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Başkan Büyükkılıç, toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir süre görüştü.

Gastronomi, ticaret, endüstri, eğitim ve tarihin merkezi Kayseri'de, son dönemde gıdadan, sağlığa, kültür sanattan spora kadar birçok önemli projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara temaslarına da aralıksız devam ediyor.

Parti genel merkezinde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin ve AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Mert Şimşek de katıldı.

Toplantıya başkanlık eden Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Salgın sürecinde üretimi durdurmayarak, istihdamı koruyarak kendimizi diğer ülkelerden ayrıştırdık. Küresel üretim ve perakende kanallarında ciddi bir tıkanıklığın yaşandığı dönemde ülkemizde bir aksaklığa yer vermeyerek farkımızı ortaya koyduk” dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir süre görüşerek, Kayserililerin selamını iletti.

Başkan Büyükkılıç toplantıda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeme dair önemli konuları ele aldığını ifade ederek, “AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımızı Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımları ile başkentimizde gerçekleştirdik. Çok önemli konulara değinen kıymetli liderimiz Sayın Erdoğan'ın hitaplarını dinledik. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

BÜYÜKKILIÇ'TAN ÖZHASEKİ İLE İSTİŞARE

Ankara'da bir dizi ziyaret ve temaslarda da bulunan Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile birlikte AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'yi de AK Parti Genel Merkezi'ndeki makamında ziyaret etti. Kayseri'yi ilgilendiren projelerin istişare edildiği ziyarette, Büyükkılıç, Ankara'da Kayseri'nin adeta sesi olan Özhaseki'ye desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri'yi ilgilendiren proje ve hizmetlerle ilgili sık sık Ankara'da temaslarda bulunmaya devam edeceklerini vurguladı.