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Başkan Büyükkılıç, Ankara'da Kayseri Üniversitesi için toplantıya katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Memduh Büyükkılıç, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda yapılan bir toplantı için Ankara'ya gitti. Başkan Büyükkılıç'ın da katıldığı toplantıda Kayseri Üniversitesi'nin yer tespiti ele alındı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıya katıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Fatma Varank başkanlığında Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ve diğer ilgililerin katılımı ile gerçekleştirildi.


Kayseri Üniversitesi Yer Seçimi Kurulu olarak gerçekleştirilen toplantıda üniversite için belirlenen alternatif yerler masaya yatırıldı.

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