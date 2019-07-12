Başkan Büyükkılıç, Ankara'da Milli Savunma Bakanı Akar ve Ulaştırma Alt Yapı Bakanı Turhan ile görüştü

Memduh Büyükkılıç, Ankara'da önemli temaslarda bulundu. Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin önemli projeleriyle ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile görüştü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin önemli projeleriyle ilgili Ankara programında ilk olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı ziyaret etti. Bakan Akar ile baş başa görüşen Başkan Memduh Büyükkılıç, Kayseri'yi ilgilendiren projelerle ilgili bilgi verdi ve bazı projelere destek istedi. Başkan Memduh Büyükkılıç, Hava İkmal Millet Bahçesi projesinden de bahsederek sonbaharda temelini atacakları projenin gerçekleşmesindeki katkılarından dolayı Bakan Hulusi Akar'a teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ankara'daki temaslarını Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı ile sürdürdü. Başkan Büyükkılıç, Önceki Dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile birlikte Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ı ziyaret etti. Ziyarette Kayseri'nin ulaşım projeleri masaya yatırıldı. Başkan Büyükkılıç, Belsin-Terminal- Şehir Hastanesi-Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Raylı Sistem Hattı ve Havaalanının genişletilmesi projeleri başta olmak üzere önemli ulaşım projeleriyle ilgili destek istedi.