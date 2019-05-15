Başkan Büyükkılıç, Ankara'da önemli temaslarda bulundu

Memduh Büyükkılıç, Vali Şehmus Günaydın ile birlikte Ankara'ya giderek bir dizi ziyaretlerde bulundu. Yapılan ziyaret ve temaslarda özellikle sağlık turizmi ve Soğanlı Bölgesi'nde yapılması düşünülen balon turlarıyla ilgili önemli sonuçlar alındı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Vali Şehmus Günaydın ile birlikte ilk ziyaretini Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'a yaptı. Görüşmede AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız ile Hülya Nergis de yer aldı. Bakan Turhan ile yapılan görüşmede, Erkiler Havalimanına yapılacak olan yeni binalar ve Belsin-Şehir Hastanesi Raylı Sistem Hattı başta olmak üzere Kayseri'nin ulaşımla ilgili projeleri ele alındı.

BALON TURLARI İÇİN ÖNEMLİ GÖRÜŞME

Başkan Büyükkılıç, Vali Günaydın ile birlikte Sivil Havacılık Genel Müdürü Bahri Kesici ile de bir görüşme yaptı. Görüşmede Yeşilhisar-Soğanlı bölgesinde başlatılması planlanan balon turları ele alındı. Kayseri'deki turizmi çeşitlendirmek adına yapılması planlanan bu önemli çalışma ile ilgili Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden onay alındı.

SAĞLIK TURİZMİNE ÖZEL ÖNEM

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç,Kayseri için özellikle üzerinde durduğu sağlık turizmine ilişkin de Ankara'da temaslarda bulundu. Başkan Büyükkılıç, konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammed Güven ve Sağlık Bakanlığı Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ) Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya ile bir görüşme yaptı. Görüşmelerde sağlık turizmini geliştirmek için yapılacak olan çalışmalar ele alındı.

Ankara'da çok verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin tüm projelerini yakından takip ettiklerini söyledi. Yaptıkları görüşmelerde Kayseri'de turizm çeşitliğinin sağlanması açısından önemli mesafeler aldıklarını dile getiren Başkan Büyükkılıç, “İnşallah Kayseri'miz sağlık turizminde yapacağımız çalışmalarla çok ileri bir noktaya gelecek. Ayrıca Soğanlı Bölgemize de balon turizmini kazandıracağız” dedi.